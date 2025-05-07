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Ekonomi

İngiliz devi Türkiye'yi seçti: Yıllık 700 milyon dolar katkısı olacak

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, dünyanın önde gelen uçak motoru üreticisi Rolls-Royce'un en büyük motor bakım merkezlerinden birini İstanbul Havalimanı'na kurmak için anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmanın Türkiye ekonomisi için yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
İngiliz devi Türkiye'yi seçti: Yıllık 700 milyon dolar katkısı olacak
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Tören THY Teknik AŞ'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında düzenlendi.

- "BU TESİS, GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEKTİR"

Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson, küresel MRO kapasitelerini 2030'a kadar önemli ölçüde artıracaklarını, anlaşmanın bu yolculukta önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Watson, "Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yollarının Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü işbirliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, THY Teknik AŞ'nin dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024'te Rolls-Royce, Türkiye'ye olan bağlılığını yinelemiş ve çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme olasılığı değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. THY Teknik AŞ'yi trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

YILLIK 700 MİLYON DOLAR KATKISI OLACAK

İstanbul Havalimanı'nda kurulması planlanan tesis, THY Teknik AŞ'nin Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan trent XWB-97, trent XWB-84 ve trent 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti vermesini sağlayacak. THY Teknik AŞ, bu yeni motor tesisinde THY'nin filosunun yanı sıra Rolls-Royce'un dünya çapındaki havayolu müşterilerine de hizmet verecek.

Şirketin yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artırarak, THY Teknik AŞ'yi motor bakım pazarında öncü konuma taşıyacak tesisin, Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.

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