Tören THY Teknik AŞ'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında düzenlendi.

- "BU TESİS, GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEKTİR"

Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson, küresel MRO kapasitelerini 2030'a kadar önemli ölçüde artıracaklarını, anlaşmanın bu yolculukta önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Watson, "Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yollarının Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü işbirliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, THY Teknik AŞ'nin dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024'te Rolls-Royce, Türkiye'ye olan bağlılığını yinelemiş ve çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme olasılığı değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. THY Teknik AŞ'yi trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda kurulması planlanan tesis, THY Teknik AŞ'nin Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan trent XWB-97, trent XWB-84 ve trent 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti vermesini sağlayacak. THY Teknik AŞ, bu yeni motor tesisinde THY'nin filosunun yanı sıra Rolls-Royce'un dünya çapındaki havayolu müşterilerine de hizmet verecek.

Şirketin yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artırarak, THY Teknik AŞ'yi motor bakım pazarında öncü konuma taşıyacak tesisin, Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.