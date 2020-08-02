02 Ağustos 2020 Pazar 09:21 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 09:21

Markayı Türkiye’ye getiren MGS Group’un yönetim kurulu başkanı Murat Gürsoy, üretim sonrasında sadece Avrupa pazarına değil, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerine de Türkiye’den ihracat yapılacağını söyledi.

PANDEMİ ETKİLİ OLDU

Akşam'ın haberine göre; Yatırımının hayata geçirilmesinde koronavirüs salgınıyla artan dezenfektan talebinin etkili olduğuna dikkat çeken Murat Gürsoy, “Nuevo, el ve cilt, yüzey ve çevre, hayvanlar ve hayvan barınakları olmak üzere 3 ana grupta 100 farklı çeşit dezenfektan üretiyor. Bunun dışında içinde dezenfektan kullandığımız kullanıcıya kolaylık sağlayacak teknolojik çözümler de geliştiriyoruz. Örneğin, otomatik kapı dezenfeksiyon sistemi, paket dezenfeksiyon sistemi ve para temizleme makinesi gibi. Ar-Ge birimimiz şu anda normalleşme sürecinde insanların hayatını kolaylaştıracak hijyen teknolojilerine yoğunlaşmış durumda” diye konuştu.

300 FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR

Koronavirüs salgınıyla birlikte büyüme hızı 3’e katlanan Türkiye dezenfektan pazarında yerli yabancı 300 firma faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye’nin dezenfektan ihracatı 2019’un bu zamanına göre son 6 ayda 10 kattan fazla arttı.

NAKİT PARA TEMİZLEYEN MAKİNE GELİŞTİRDİ

MGS Group mühendisleri tarafından geliştirilen otomatik paket dezenfeksiyon makinesi, kargo şirketlerinin paketlerini anında ve güvenilir bir şekilde steril edilmesine olanak sağlıyor. Bu makine, market kasalarına da monte edilip, market torbalarının dezenfekte edilmesini sağlıyor. Grubun geliştirdiği nakit para dezenfekte eden makine sayesinde de tüketiciler kafe, market, otopark ve daha birçok yerde gönül rahatlığıyla nakit kullanabiliyorlar.