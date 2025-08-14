Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolundaki adımları, ekonomi gündemindeki yerini koruyor.

The New Leviathans: Thoughts After Liberalism'in yazarı John Gray, "Trump vahşi doğada" başlıklı yazısında, Türkiye'nin altın rezervlerini Batı'dan geri çekmesi, yerel para birimiyle ticareti ve BRICS ile ilişkilerini güçlendirmesinden övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık adımları, küresel finansal sistemdeki dönüşümle uyumlu bir stratejiyi yansıtıyor.

Tercüman'ın haberine göre, Türkiye; geleneksel Batı müttefikleriyle bağlarını korurken, yükselen güçlerle ilişkilerini derinleştirerek çok kutuplu dünyada önemli bir "orta güç" olarak konumlanıyor. Ekonomik bağımsızlık yolundaki kararlılığı, Türkiye'nin küresel ekonomik düzendeki yerini güçlendirecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

