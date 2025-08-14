İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7875
  • EURO
    47,8038
  • ALTIN
    4398.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İngiliz yazardan Türkiye'nin adımlarına övgü: Kritik bir unsur olarak öne çıkıyor
Ekonomi

İngiliz yazardan Türkiye'nin adımlarına övgü: Kritik bir unsur olarak öne çıkıyor

The New Leviathans: Thoughts After Liberalism'in yazarı John Gray, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık adımlarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin altın rezervlerini Batılı finans merkezlerinden geri çekmesi, yerel para birimiyle ticareti teşvik etmesi ve BRICS gibi alternatif ekonomik bloklarla ilişkilerini güçlendirmesi gibi adımlardan övgüyle bahseden Gray, Türkiye'nin çok kutuplu dünyadaki rolüne de değindi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
İngiliz yazardan Türkiye'nin adımlarına övgü: Kritik bir unsur olarak öne çıkıyor
ABONE OL

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolundaki adımları, ekonomi gündemindeki yerini koruyor.

The New Leviathans: Thoughts After Liberalism'in yazarı John Gray, "Trump vahşi doğada" başlıklı yazısında, Türkiye'nin altın rezervlerini Batı'dan geri çekmesi, yerel para birimiyle ticareti ve BRICS ile ilişkilerini güçlendirmesinden övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık adımları, küresel finansal sistemdeki dönüşümle uyumlu bir stratejiyi yansıtıyor.

Tercüman'ın haberine göre, Türkiye; geleneksel Batı müttefikleriyle bağlarını korurken, yükselen güçlerle ilişkilerini derinleştirerek çok kutuplu dünyada önemli bir "orta güç" olarak konumlanıyor. Ekonomik bağımsızlık yolundaki kararlılığı, Türkiye'nin küresel ekonomik düzendeki yerini güçlendirecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

HABERİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.