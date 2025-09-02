İngilizler diyor: Türkiye oyunun kurallarını değiştirdi

İngiltere merkezli The Economist dergisi, küresel savunma sanayindeki son gelişmeleri analiz etti. Haberde, Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş sonrasında toparlanmakta zorlandığı, Rusya'nın ise savaş ve yaptırımlar nedeniyle ciddi bir darboğaza sürüklendiği belirtildi.

MOSKOVA İHRACATTA KAN KAYBETTİ

Dergiye göre, modern mühimmat ve gelişmiş silah sistemlerine olan ihtiyaç her zamankinden daha acil hale geldi. Ancak Batı'nın büyük sanayileri henüz eski kapasitelerine ulaşamadı. Rusya ise yaptırımlar yüzünden parça tedariğinde büyük sıkıntı yaşıyor. Bu durum, ülkenin silah ihracatında sert bir gerilemeye yol açtı. The Economist'in verilerine göre, Moskova'nın silah satışları 2022'ye kıyasla yüzde 50 düştü. Geleneksel müşterilerin de yeni tedarikçiler aramaya başladığı aktarıldı.

TÜRKİYE VE GÜNEY KORE BOŞLUĞU DOLDURUYOR

Analizde, bu boşluğu Türkiye ve Güney Kore'nin hızla doldurduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen yerli ve milli üretim hamlesi sayesinde Türkiye'nin savunma ihracatının 7 milyar dolar seviyesine çıktığı vurgulandı.

İHA'LARLA SAVAŞLARIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçlarının birçok cephede savaşın seyrini değiştirdiği hatırlatıldı. Kara, deniz ve hava platformlarında eş zamanlı yürütülen modernizasyon çalışmalarıyla Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir savunma oyuncusu haline geldiği belirtildi.

TÜRKİYE SİLAH SATICISINDAN FAZLASI OLDU

The Economist, Türk savunma şirketlerinin sadece silah satmadığını vurguladı. Habere göre şirketler, Avrupa pazarına yatırım yaparak askeri teknoloji geliştiren, paylaşan ve stratejik iş birlikleri kuran bir yapıya dönüştü.

KÜRESEL SAVUNMADA İKİ YENİ GÜÇ

Güney Kore'nin de Avrupa ile yaptığı büyük anlaşmalarla öne çıktığı kaydedildi. Dergi, Seul'ün hızlı teslimat ve maliyet avantajı sayesinde ihracatını katladığını yazdı. Haberde, Türkiye ve Güney Kore'nin artık küresel savunma yarışında yalnızca izleyici olmadığı, oyunun kurallarını değiştiren iki stratejik aktör haline geldiği açıkça ifade edildi.