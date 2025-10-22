Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi'nin (Cebr) yeni raporuna göre, İngiltere 2050 yılına kadar dünyanın en zengin ülkeleri arasında 46. sırada yer alacak.

Söz konusu araştırmaya göre GSYİH alanında şu anda 30. sırada bulunan İngiltere, 46'ıncı sıraya gerileyecek.

Öte yandan Türkiye ekonomisinin de 2050 yılına gelindiğinde dünyaya yön veren ekonomiler arasında yer alacağı öngörülüyor.

İngiltere'nin gerisinde kalacağı ülkeler arasında Türkiye, Letonya ve Polonya gibi ülkeler de yer alıyor.

TÜRK EKONOMİSİNİN GERİSİNDE KALACAK

Araştırmaya göre son yıllarda adeta alarm veren İngiliz ekonomisi, önümüzdeki 20 senede GSYİH'e oranla Türk ekonomisinin gerisinde kalacak.

2024 yılında 30. sırada bulunan İngiliz ekonomisi, 2050'ye geldiğinde ilk 50 ülke arasında sondan dördüncü olarak kendine yer bulacak.

Ayrıca Kanada ve Fransa ekonomileri, Türkiye ve İngiltere ekonomilerinin de arkasında kalarak 54 ve 49. sıralarda kendine yer bulacak.