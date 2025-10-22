İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9821
  • EURO
    48,674
  • ALTIN
    5477.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İngilizlerden itiraf: 18 yıl sonra Türkiye'nin gerisinde kalacağız
Ekonomi

İngilizlerden itiraf: 18 yıl sonra Türkiye'nin gerisinde kalacağız

Son yapılan araştırmaya göre İngiltere, küresel ekonomilerin arasındaki sıralamada gittikçe daha aşağılara iniyor. Buna göre 2040'yıl yıllara gelindiğinde Türkiye'nin ekonomisi, İngiltere'nin bir hayli önünde olacak. Büyüyen ve güçlenen Türk ekonomisinin önümüzdeki 20 yıl içerisinde İngiltere'yi geçmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 15:30 - Güncelleme:
İngilizlerden itiraf: 18 yıl sonra Türkiye'nin gerisinde kalacağız
ABONE OL

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi'nin (Cebr) yeni raporuna göre, İngiltere 2050 yılına kadar dünyanın en zengin ülkeleri arasında 46. sırada yer alacak.

Söz konusu araştırmaya göre GSYİH alanında şu anda 30. sırada bulunan İngiltere, 46'ıncı sıraya gerileyecek.

Öte yandan Türkiye ekonomisinin de 2050 yılına gelindiğinde dünyaya yön veren ekonomiler arasında yer alacağı öngörülüyor.

İngiltere'nin gerisinde kalacağı ülkeler arasında Türkiye, Letonya ve Polonya gibi ülkeler de yer alıyor.

TÜRK EKONOMİSİNİN GERİSİNDE KALACAK

Araştırmaya göre son yıllarda adeta alarm veren İngiliz ekonomisi, önümüzdeki 20 senede GSYİH'e oranla Türk ekonomisinin gerisinde kalacak.

2024 yılında 30. sırada bulunan İngiliz ekonomisi, 2050'ye geldiğinde ilk 50 ülke arasında sondan dördüncü olarak kendine yer bulacak.

Ayrıca Kanada ve Fransa ekonomileri, Türkiye ve İngiltere ekonomilerinin de arkasında kalarak 54 ve 49. sıralarda kendine yer bulacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.