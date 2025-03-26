İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülkesinin Bahar Bütçesi'ni açıkladı.

Dünyada belirsizliklerin giderek arttığını söyleyen Reeves, bu belirsizliklerin İngiltere'nin kamu finansmanına ve ekonomisine etkileri olduğunu dile getirdi.

Reeves, bu kapsamda Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) İngiltere'nin bu yıl için ekonomik büyüme tahminini daha önceki öngörüsü olan yüzde 2'den yüzde 1'e indirdiğini bildirerek, "OBR'ın bu yıl için enflasyon tahmini ise yüzde 3,2. Enflasyonun, 2026'da yüzde 2,1 ve 2027'de yüzde 2 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor." dedi.

Güçlü bir ekonominin güçlü bir savunmaya ihtiyacı olduğunu belirten Reeves, "Bu nedenle, Savunma Bakanlığının gelecek yılki bütçesine 2,2 milyar sterlin ayıracağımı teyit ediyorum. Bu, GSYH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya ayırma planımızın bir parçası. Bu ek yatırım sadece ulusal güvenliğimizi artırmakla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik güvenliğimizle de ilgili." dedi.

Reeves, Bahar Bütçesi'nin yeni vergi artışları içermediğini de kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.