İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0099
  • EURO
    41,0483
  • ALTIN
    3687.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İngiltere: Savunma Bakanlığının gelecek yılki bütçesine 2,2 milyar sterlin ayrılacak
Ekonomi

İngiltere: Savunma Bakanlığının gelecek yılki bütçesine 2,2 milyar sterlin ayrılacak

İngiltere bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 1'e çekerken, savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının artacağını belirtti.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
İngiltere: Savunma Bakanlığının gelecek yılki bütçesine 2,2 milyar sterlin ayrılacak
ABONE OL

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülkesinin Bahar Bütçesi'ni açıkladı.

Dünyada belirsizliklerin giderek arttığını söyleyen Reeves, bu belirsizliklerin İngiltere'nin kamu finansmanına ve ekonomisine etkileri olduğunu dile getirdi.

Reeves, bu kapsamda Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) İngiltere'nin bu yıl için ekonomik büyüme tahminini daha önceki öngörüsü olan yüzde 2'den yüzde 1'e indirdiğini bildirerek, "OBR'ın bu yıl için enflasyon tahmini ise yüzde 3,2. Enflasyonun, 2026'da yüzde 2,1 ve 2027'de yüzde 2 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor." dedi.

"AYNI ZAMANDA EKONOMİK GÜVENLİĞİMİZLE DE İLGİLİ"

Güçlü bir ekonominin güçlü bir savunmaya ihtiyacı olduğunu belirten Reeves, "Bu nedenle, Savunma Bakanlığının gelecek yılki bütçesine 2,2 milyar sterlin ayıracağımı teyit ediyorum. Bu, GSYH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya ayırma planımızın bir parçası. Bu ek yatırım sadece ulusal güvenliğimizi artırmakla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik güvenliğimizle de ilgili." dedi.

Reeves, Bahar Bütçesi'nin yeni vergi artışları içermediğini de kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.