30 Haziran 2020 Salı 08:16 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 08:16

İngiliz gazetesi Daily Express, ‘Tatil için nereye gidebilirsiniz?’ başlığı altında bir liste ve harita hazırladı. Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Ofisi’ni kaynak göstererek, pandemi döneminde tatilini yurtdışında geçirmeyi planlayanların, 4 Temmuz’dan itibaren bu hayallerini gerçekleştirebileceklerine dikkat çekilen haberde, haritada ‘yeşil’ renkte işaretlenen Türkiye tatile gidilebilecek 10 ülke arasında gösterildi.

‘SEYAHAT KORİDORU’ GELİYOR

Dünya haritasında da yüksek riskli ülkeler ‘kırmızı’, orta risklileri ‘turuncu’, daha güvenli olanlar ise ‘yeşil’ renkle işaretlendi. Akşam'ın haberine göre, ‘Yeşil liste’ye Türkiye’nin yanısıra şu 9 ülke girdi: İzlanda, İsveç, Almanya, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, İtalya, Hırvatistan ve Sırbistan Cumhuriyeti. Yurtdışından gelenlere sınırları açık olmayan, uçuşlara kapalı olan, yada kısmı kısıtlamalar uyguladığı kaydedilen Fransa, Portekiz, Polonya, Kosova ve Çek Cumhuriyeti ‘turuncu’ listede yer aldı.

Diğer taraftan BBC Türkçe’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre İngiltere hükümeti, 6 Temmuz tarihinden sonra bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. Seyahat koridorunun açılacağı ülkelere tatile gidenler için dönüşte 14 günlük karantina kuralı uygulanmayacak. Türkiye’nin de bu ülkeler arasında olması bekleniyor.

‘KIRMIZI’ ÜLKELERE KARANTİNA OLACAK

Yabancı konuklarını karantinaya aldığı ifade edilen ‘kırmızı’ ülkeler ise şöyle sıralandı: Rusya, Letonya, Estonya, Norveç, İrlanda, Hollanda, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Malta, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda.