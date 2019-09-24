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İngiltere, Türkiye'nin yardım teklifini kabul etmedi: Dev şirket iflas etti!

İngiltere basını, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook’u batıştan kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinde Türkiye ve İspanya’nın yardım önerdiğini, ancak İngiltere hükûmetinin garantörlüğü reddetmesi üzerine şirketin battığını kaleme aldı.

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İngiltere basını, dev havayolu şirketi Thomas Cook’u batıştan kurtarmak için yapılan görüşmelerde Türkiye’nin yardım önerdiğini, ancak İngiltere hükûmetinin garantörlüğü reddetmesi üzerine şirketin battığını yazdı.
 
BBC Türkçe’nin Guardian’a dayandırdığı haberine göre, Türk ve İspanyol hükûmetlerinin, şirketin batışının turizm endüstrilerine vereceği hasarı kısıtlamak için şirkete yatırım yapmaya istekli davrandığı kaydedildi.
 
Ancak kurtarma planının, İngiltere hükûmetinin anlaşmaya herhangi bir malî garanti vermeyi reddetmesi üzerine çöktüğü vurgulandı. İngiltere hükûmetinin destek vermemesi üzerine ise Ankara ve Madrid yönetimlerinin söz konusu desteklerini geri çektikleri bildirildi.
 
Guardian’a konuşan bir kaynak, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
 
“İki hükûmet, bir İngiliz markasını desteklemeye hazırdı. Ancak İngiltere hükûmeti buna hazır değildi. O yüzden masanın etrafında bu planın işe yarayacağına dair yeterince güven oluşmadı.”
 
The Times gazetesi de Thomas Cook’un batışıyla ilgili geniş kapsamlı haberinde, Türk ve İspanyol hükûmetlerinin şirkete sunduğu destekten bahsetti.

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