TRT Haber 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:26

İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları İngilizleri, havayollarını ve tatil şirketlerini zor durumda bıraktı.

Pandemi nedeniyle bazı ülkelere trafik ışığı sistemi kullanılarak seyahat kısıtlamaları getirildi.

Ancak uygulama alay konusu oldu.

İngilizler hükümetin yurt dışına çıkmayı neden bu kadar uzun süre zorlaştırdığına anlam veremiyor.

Mevcut kısıtlamaların sadece tatilcileri rezervasyon konusunda gergin hale getirmekle kalmadığı, aynı zamanda İngiltere'ye gelen turizmi ve onunla birlikte yüz binlerce işi yok ettiği yorumları yapılıyor.

Uzun kırmızı liste dünya ülkelerinin neredeyse üçte birine seyahati zorlaştırıp birçok masraf yapılmasına neden oluyor.

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLİYOR

TRT Haber'in haberine göre, uzman analistler, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Dominik Cumhuriyeti, Maldivler, Güney Afrika ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir.

Ancak hükümetin birçok kez yaptığı gibi yine farklı sonuçlar çıkarabileceği tartışılıyor.

Öte yandan ülkede 18 Aralık'tan itibaren Londra ve Sidney ile Londra ve Melbourne arasında uçuşlar planlandı.