İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2021 Çarşamba / 8 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4484
  • EURO
    9,9901
  • ALTIN
    488.533
  • BIST100
    1426.52
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İngiltere'de ''Türkiye'' çağrısı! ''Anlam veremiyoruz''
Ekonomi

İngiltere'de ''Türkiye'' çağrısı! ''Anlam veremiyoruz''

İngiltere'de hükümetin seyahat edilecek ülkelerdeki COVID-19 tehlikesini derecelendirdiği “trafik ışığı” sistemi alay konusu oldu. Uzayan seyahat kısıtlamalarına tepki artarken, Türkiye, Maldivler ve Güney Afrika'yı kırmızı listeden çıkartma çağrısı yapıldı. İngilizler hükümetin yurt dışına çıkmayı neden bu kadar uzun süre zorlaştırdığına anlam veremiyor.

TRT Haber15 Eylül 2021 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:26
ABONE OL

İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları İngilizleri, havayollarını ve tatil şirketlerini zor durumda bıraktı.

Pandemi nedeniyle bazı ülkelere trafik ışığı sistemi kullanılarak seyahat kısıtlamaları getirildi.

Ancak uygulama alay konusu oldu.

İngilizler hükümetin yurt dışına çıkmayı neden bu kadar uzun süre zorlaştırdığına anlam veremiyor.

Mevcut kısıtlamaların sadece tatilcileri rezervasyon konusunda gergin hale getirmekle kalmadığı, aynı zamanda İngiltere'ye gelen turizmi ve onunla birlikte yüz binlerce işi yok ettiği yorumları yapılıyor.

Uzun kırmızı liste dünya ülkelerinin neredeyse üçte birine seyahati zorlaştırıp birçok masraf yapılmasına neden oluyor.

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLİYOR

TRT Haber'in haberine göre, uzman analistler, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Dominik Cumhuriyeti, Maldivler, Güney Afrika ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir.

Ancak hükümetin birçok kez yaptığı gibi yine farklı sonuçlar çıkarabileceği tartışılıyor.

Öte yandan ülkede 18 Aralık'tan itibaren Londra ve Sidney ile Londra ve Melbourne arasında uçuşlar planlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.