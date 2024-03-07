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Ekonomi

İngiltere'den onay çıktı! İngiliz devi, Türk şirkete satılıyor

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Arçelik ve Whirlpool anlaşmasını onayladı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
İngiltere'den onay çıktı! İngiliz devi, Türk şirkete satılıyor
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CMA, Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri faaliyetlerini satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Arçelik ve Whirlpool'un çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere İngiltere'deki en büyük ev aletleri tedarikçilerinden oldukları anımsatılan açıklamada, yapılan incelemede iki şirket arasındaki ev aletleri anlaşmasının rekabet sorunlarına yol açmayacağının tespit edildiği bildirildi.

Şirketlerin güçlü pazar konumlarına sahip olmalarına rağmen diğer tedarikçilerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 24 Ekim'de, Birliğin şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.

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