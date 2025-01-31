Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, vize düzenlemesi kararının, Britanya'nın Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli programının başlatılması ve "Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel)" uygulamasının hayata geçirilmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Bu uygulama uyarınca, İngiltere'ye gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğunun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda 2 Nisan'dan itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin, Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmalarının zorunlu kılındığı vurgulandı.

Ayrıca, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulamasının getirildiği, bu kapsamda diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvurmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Karar, ülkemize münhasır bir adım olmayıp İngiltere'nin küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

İddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) şu açıklama yapıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "İngiltere, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi." iddiası manipülasyon içermektedir.

Bahse konu uygulama, ülkemize münhasır bir adım olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır.

Birleşik Krallık, Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir program başlatmış ve Evrensel Seyahat İzni uygulamasını hayata geçirmiştir.

Söz konusu uygulama uyarınca, Birleşik Krallık'a giden yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamilleri, bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize işlemlerini gerçekleştirebilecektir.