Bir dönem ağırlıkla internet siteleri üzerinde sahte ev görselleri koyup, kapora dolandırıcılıkları gayrimenkulde yoğun şekilde yaşanırken, şimdi de benzer dolandırıcılık hikâyesi mobilya sektöründe görülmeye başlandı. Dolandırıcılar gerçekten üretim yapan birçok markaya ait mobilya görsellerini kullanarak Instagram üzerinden kendi mobilyasıymış gibi göstererek insanları tuzağa çekiyor.

Halihazırda As&Ven, Aktursena Mobilya, Sena Mobilya yada Arslan Mobilya Dekorasyon gibi sahte adları kullanan dolandırıcıların, ağırlıkla bahçe mobilyalarını kullanarak insanları kandırdığı görülüyor.

Dolandırıcılar bu şekilde insanların binlerce lirasını alırken, karşılığında ise mobilya gönderimi yapmıyorlar. İnsanlar durumu fark ettiklerinde ise hem Instagram'dan ve telefondan her türlü erişimi engelliyorlar.

PTT AVM ADI KULLANILIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, PTT AVM adını kullanarak güven veren dolandırıcılar sahte e-epttavm linkini kullanarak ödeme almaya çalışıyorlar. Eğer paranın tamamı gitmediyse alıcıya güven vermek için gerçek kişilere ait vergi numarası kullanarak naylon (sahte) fatura kesiyorlar. Kapıda ödeme ya da taksit imkanının sunulmadığı sistemde dolandırıcılar, ürünü 4 ila 7 günde teslim etme vaadi veriyor.

IBAN'DA HATA VAR OYUNU

Mehmet Beyaz, Berhat Akıncı ve Yakup Şen adlı kişilere ait verdikleri IBAN üzerinden paraları alan dolandırıcılar IBAN'da hata var, açıklamada hata var, yanlış IBAN oyunlarıyla alıcılardan internette verdikleri fiyatın 3 katı kadar da para topluyor. Instagramı yoğun şekilde kulanan dolandırıcıların bu mecralarda oluşturdukları sahte markalarda ise her birinin 18 bin ila 19 bin arasında yüksek takipçisi görünmesi de dikkat çekiyor. Mobilya sektörüyle ilgili dolandırıcı şikayetleri Şikayetvar'da da yoğun şekilde yansırken, dolandırıcıların ise faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor

SANAYİ SİTELERİNİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların tuzağına düşen Erzincan'da yaşayan S.A ise yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: "Instagram'da karşıma çıkan Sena Mobilya üzerinden ürünü beğenip aldım. Üç parça mobilya için 20 bin TL bir fiyat çıkardılar. Sahtekârlık hiç aklıma gelmediği için 10 bin TL'yi verdikleri IBAN'a gönderdim. Kalanını sonraki gün gönderecektim. Ancak ertesi gün yeni bir IBAN gönderilince şüphelenip firmadan fatura istedim. Bana gönderdikleri fatura naylon çıktı. Sonra Aksaray'da sanayi sitesi olarak gösterdikleri adreste böyle bir firma olmadığını Aksaray Belediyesi'nden teyit ettirince, paramı istedim. Bu yüzden telefondan ve sosyal medyadan engellendim, Jandarmaya suç duyurusunda bulundum."

SOSYAL MEDYADAN SATIŞ OLMAZ

Tüketici dernekleri Başkanı Aydın Ağaoğlu, ise Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden satış olmayacağını belirterek, "Buradan bir ürün beğendiğinizde sistemin sizi şirketin kendi web sitesine yönlendirmesi gerekiyor. Burada ise Tüketici Kanuna göre, mesafeli satış yapan şirketin ticari unvanının sitede net şekilde yer alması, adres, sabit telefon, vergi kimlik numarası ve cayma hakkına ilişkin sözleşmenin olması gerekiyor" dedi. Ayrıca alıma geçmeden önce mutlaka internetten şirketle ilgili arama yapmasını öneren Ağaoğlu, "Eğer ürünü almadan dolandırıcı olduğunu fark ettiyseniz Ticaret Bakanlığı ve Cimer'e, dolandırıldıysanız Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmanız gerekiyor" bilgisini verdi.