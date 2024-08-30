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Ekonomi

İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ülkemizdeki internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artmıştır. Sabit ve mobil geniş bant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı' dedi.

DHA30 Ağustos 2024 Cuma 11:42 - Güncelleme:
İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2023 yılı itibariyle ülkemizde internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artarak yüzde 87,1'e ulaştı. Nüfusumuzun internet kullanımı ise dünya ortalaması yüzde 67'nin oldukça üzerindedir. Ülkemizdeki internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artmıştır. Sabit ve mobil geniş bant internet abone sayımız, geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan, internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti. Sabit ve mobil geniş bant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377'si mobil, 19 milyon 600 bin 230'u sabit ve 6 milyon 753 bin 379'u fiber abonesidir" dedi.

'YAYGINLIĞI EN ÇOK ARTAN ÜLKE TÜRKİYE'

Geniş bant abonelerinin çoğunluğunu, mobil geniş bant abonelerinin oluşturduğunu belirten Uraloğlu, "2009 yılında başlayan 3 G ve 2016 yılında başlayan 4,5 G hizmeti ile mobil geniş bant abone sayısı hızla arttı. Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde 2022-2023 yılları arasındaki bir yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülke oldu. Bu dönemde yıllık ortalama yaygınlık artışı yüzde 1,7 iken ülkemizde bu oran yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir. Elektronik haberleşme geliri, bir önceki yıla göre yüzde 72, 2019 yılına göre ise 3,4 kat arttı. 2023 yılında Elektronik haberleşme sektörü geliri 224,6 milyar lira oldu" bilgilerini paylaştı.

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