Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

İnternet üzerinde verilen reklam hizmetlerinin vergi kapsamına alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla, internet ortamında verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılacak

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri Cumhurbaşkanı kararı ile vergi kapsamına alınarak bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılacak.

Karar ile ilgili kanunlardaki bazı maddelere "İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15" bendi eklendi,.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak.

Uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibarıyla hayata geçirilecek.

(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Böyle düğün görülmedi! Bir anda saldırdılar

Böyle düğün görülmedi! Bir anda saldırdılar

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA