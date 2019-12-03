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İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da rekor kırdı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, bu yıl 29 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), dünyanın dört bir yanında heyecanla karşılanan alışveriş festivaliyle ilgili verileri açıkladı.
 
BKM'den yapılan açıklamaya göre, her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cumaya denk gelen ve Türkiye'de "Süper Cuma", "Şahane Cuma", "Muhteşem Cuma", "Bereketli Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimler de verilen "Black Friday" alışveriş festivalinde mağazalar, birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu.
 
Perakendeciler, bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu cuma günü yapıldığı görüldü.
 
29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı gününe denk gelen cuma ile karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 36 artış görülürken, bu artış, Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefine doğru hızla ilerlediğinin önemli bir göstergesi oldu.
 
130 BİN ADET KART İLK KEZ O GÜN İNTERNETTE KULLANILDI
 
Verilere göre, 29 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2,6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı ve bir günde en fazla kartla internetten ödeme rekoru kırıldı.
 
29 Kasım'da kullanılan kartların yüzde 5'i, yani 130 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğini gösterdi.
 
HER 3 TL DEĞERİNDE KARTLI ÖDEMENİN 1 TL’Sİ İNTERNETTEN YAPILDI
 
İndirim gününde 4,7 milyar TL kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 1,4 milyar TL’si internetten ödemelerle gerçekleşti. Yani her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı.
 
Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.
 
Kullanıcılar, alışverişe gecenin ilk saatlerinden itibaren başlarken, 29 Kasım Cuma günü internetten yapılan kartlı ödemelerin en yoğunlaştığı saat dilimi 14.00-16.00 oldu. Bu saat aralığında tüm gün boyunca internetten yapılan kartlı ödemelerin yüzde 18'i, yani 5'te biri gerçekleşti. İnternetten ödemelerin yoğunlaştığı bir diğer saat dilimi 16.00-18.00 olurken, ödemelerin gün içinde öğleden sonra yoğunlaştığı görüldü.

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