İOKBS Ocak ayı bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2023?

İOKBS bursunun ne zaman yatacağı, ödeme alacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 İOKBS sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler 12 ay süreyle burs almaya hak kazandı. Buna göre Ocak ayı İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 İOKBS ne kadar oldu? İşte ödemelerin yapılacağı tarih

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023?



İOKBS 2023 Ocak ayı burs ödemeleri henüz başlamadı. İOKBS burs paralarının Ocak ayının 25'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir.

İOKBS BURSU NE KADAR 2023?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 40 artış ile 663 TL olarak ödenmişti. İOKBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklanmadı.

2023 yılı Ocak ayında memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önünde bulundurulduğunda yeni İOKBS burs ücretinin 860 TL'ye çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri şu şekildeydi;

2021 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 329,91 TL

2021 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 358,10 TL

2022 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 468,54 TL

2022 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 663,87 TL