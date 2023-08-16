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Ekonomi

IPARD II Programı kapsamında 13. başvuru ilanına çıkıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen 'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı' kapsamında 13'üncü başvuru çağrı ilanı yapıldı. Projeler için yüzde 50-80 aralığında hibe desteği verilecek.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
IPARD II Programı kapsamında 13. başvuru ilanına çıkıldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çağrı kapsamında, 42 ilde "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" desteklenecek.

Bu kapsamda, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin proje başvuruları kabul edilecek. Projeler için yüzde 50-80 aralığında hibe desteği verilecek.

"Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" için başvurular, 4-28 Eylül 2023 tarihlerinde yatırımın uygulanacağı ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüklerine yapılabilecek.

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" için ise 18 Eylül-12 Ekim 2023'de yine yatırımın uygulanacağı ildeki TKDK İl Koordinatörlüklerine başvuruda bulunulabilecek.

13. Çağrı ilanı, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde uygulanan IPARD II Programı kapsamında çıkılan son başvuru çağrısı olacak.

Başvurularla ilgili detaylara, projenin yürütücüsü Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 'https://ipard.tarim.gov.tr/' ile projenin uygulayıcısı 'https://www.tkdk.gov.tr/' internet adresleri üzerinden ulaşılabilecek.

"TOPLAM 20 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede genç ve kadınların öncelikli olmak üzere, IPARD programı sayesinde girişimcilerin istihdam ve üretimle buluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, program kapsamında bugüne kadar hayvancılıktan süt işlemeye, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda desteklemelerde bulunulduğunu bildirdi.

IPARD-II Programı kapsamında çıkılan 13. başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretimle gıda işleme sektörlerine yönelik makine-ekipman destekleri verileceğini vurgulayan Yumaklı, "Projeler için yüzde 50-80 aralığında toplam 20 milyon avro hibe desteği sağlanacak, üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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