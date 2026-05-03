  • IPARD-III kapsamında 218 projeye 2,5 milyar lira hibe verilecek
IPARD-III kapsamında 218 projeye 2,5 milyar lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek, 'Makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje, toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.' ifadesini kullandı.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 13:13
Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Modern altyapılar ve teknolojik dönüşümle, tarımsal üretimi artırmaya, "bereketin yüzyılını" inşa etmeye devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu vizyonla yürüttüğümüz IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdık. Bu doğrultuda, makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje, toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelerin hayata geçmesiyle toplamda 4 milyar lira değerinde dev bir yatırımı ülkemiz ekonomisine kazandırmış olacağız. Milletimize ve üreticimize hayırlı olsun."

  • Bakan Yumaklı
  • hibe
  • IPARD

