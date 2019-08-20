İpek Yolu’nu gördü yatırıma soyundu

Türk limanları demirden ipek yoluna hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay DP World Yarımca Limanı’nı modern İpek Yoluna bağlarken, Çin’in Türkiye’deki en büyük yatırımı olan Kumport Limanı’da benzer bir adımı atıyor. Tarihi İpek Yolu Projesi’nin ülkemizdeki en stratejik konumunda bulunan ve Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport, yeni yatırım için kolları sıvadı. Son 5 yılda 200 milyon TL’lik yatırım yapan Kumport Limanı, İpek Yolu Projesi’nin rüzgarıyla teknoloji ve kapasite artışına 50 milyon dolar daha yatırım yapacak. Şirketin CEO’su Özgür Soy, “Şu an 10 tane yeni vinç sipariş ettik, bunlar 6 Temmuz tarihinde limanımıza geldi ve kurulumunu yapıyoruz. Mevcut vinçlerimiz 22 sıraya kadar hizmet veriyordu yeni alınan vinçlerle birlikte artık 24 sıraya kadar hizmet vereceğiz. Bu sayede dev (mega) gemileri ağırlayabileceğiz. 100 milyon dolarlık paketin şu anda 50 milyon dolarlık kısmını tamamlıyoruz. 50 milyon dolar daha yatırım yapacağız” dedi. Tarihi İpek Yolu projesinin önemine değinen Soy “Kumport yatırımı bu projenin bir parçası. Bu proje Türkiye’de önemli bir rol oynuyor. Türkiye ihracatına itici güç olacak” dedi.

APLİKASYON İLE TAKİP

Yeni teknolojik projeler geliştirdiklerini söyleyen Soy “Limanlarda müşterinin kendisi gelmiyor ama bunların temsilcileri, gümrük komisyoncuları ve nakliyecileri limanımıza geliyor. Bunlar fatura kestiğimiz müşterimiz olmasa bile, biz bu kişileri çok önemsiyoruz. Onların limanda rahat ve kaliteli çalışmasını sağlamak istiyoruz. Ambarlı bölgesine gelen bütün nakliyecileri gümrük komisyoncuları için bağlanabilecekleri bir aplikasyon üzerinden hareketlerini takip edebileceğimiz, yoğunlaştıkları yerleri tespit edebileceğimiz, bekleme süreleri varsa, bu süreyi kısaltacak çalışmalar yapacağız. Mesela bir kamyonun limana giriş çıkışı süresini biz dünya standartlarına getirdik. Bu süreyi 30 dakikanın altında indirdik, 15- 20 dakikaya kadar indirme hedefimiz var” açıklaması yaptı.

Limanlar kritik öneme sahip

İthalat ve ihracatta Marmara bölgesinin en büyüğü olduklarını ifade eden Özgür Soy “Türkiye ekonomisinin büyümesi, Türkiye’nin ithalat ihracatın yüze 90’ı limanlarda geçiyor. Bölgesel olarak da bölgelerin ekonomisinde gelişme daralma olabiliyor. Pazar payımızı ithalatta yüzde 50’yi yakalıyoruz. Transit ticarette önemli bir yer elde ettik 1- 1.5 milyon konteynerdan geçen sene 2.7 milyona çıktı. Önümüzdeki sene 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.