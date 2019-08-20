28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,658
  • 6,2709
  • 271.003
  • 95286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İpek Yolu’nu gördü yatırıma soyundu

Tarihi İpek Yolu ile lojistikte ‘hub’ haline gelecek olan Türkiye’de limancılık yatırımları artıyor. Marmara’nın büyük limanı Kumport, yıl sonuna kadar 50 milyon dolar yatırım planlıyor. 

  • KAAN ZENGİNLİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk limanları demirden ipek yoluna hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay DP World Yarımca Limanı’nı modern İpek Yoluna bağlarken, Çin’in Türkiye’deki en büyük yatırımı olan Kumport Limanı’da benzer bir adımı atıyor. Tarihi İpek Yolu Projesi’nin ülkemizdeki en stratejik konumunda bulunan ve Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport, yeni yatırım için kolları sıvadı. Son 5 yılda 200 milyon TL’lik yatırım yapan Kumport Limanı, İpek Yolu Projesi’nin rüzgarıyla teknoloji ve kapasite artışına 50 milyon dolar daha yatırım yapacak. Şirketin CEO’su Özgür Soy, “Şu an 10 tane yeni vinç sipariş ettik, bunlar 6 Temmuz tarihinde limanımıza geldi ve kurulumunu yapıyoruz. Mevcut vinçlerimiz 22 sıraya kadar hizmet veriyordu yeni alınan vinçlerle birlikte artık 24 sıraya kadar hizmet vereceğiz. Bu sayede dev (mega) gemileri ağırlayabileceğiz. 100 milyon dolarlık paketin şu anda 50 milyon dolarlık kısmını tamamlıyoruz. 50 milyon dolar daha yatırım yapacağız” dedi. Tarihi İpek Yolu projesinin önemine değinen Soy “Kumport yatırımı bu projenin bir parçası. Bu proje Türkiye’de önemli bir rol oynuyor. Türkiye ihracatına itici güç olacak” dedi.  

APLİKASYON İLE TAKİP 

Yeni teknolojik projeler geliştirdiklerini söyleyen Soy “Limanlarda müşterinin kendisi gelmiyor ama bunların temsilcileri, gümrük komisyoncuları ve nakliyecileri limanımıza geliyor. Bunlar fatura kestiğimiz müşterimiz olmasa bile, biz bu kişileri çok önemsiyoruz. Onların limanda rahat ve kaliteli çalışmasını sağlamak istiyoruz. Ambarlı bölgesine gelen bütün nakliyecileri gümrük komisyoncuları için bağlanabilecekleri bir aplikasyon üzerinden hareketlerini takip edebileceğimiz, yoğunlaştıkları yerleri tespit edebileceğimiz, bekleme süreleri varsa, bu süreyi kısaltacak çalışmalar yapacağız. Mesela bir kamyonun limana giriş çıkışı süresini biz dünya standartlarına getirdik. Bu süreyi 30 dakikanın altında indirdik, 15- 20 dakikaya kadar indirme hedefimiz var” açıklaması yaptı. 

Limanlar kritik öneme sahip

İthalat ve ihracatta Marmara bölgesinin en büyüğü olduklarını ifade eden Özgür Soy “Türkiye ekonomisinin büyümesi, Türkiye’nin ithalat ihracatın yüze 90’ı limanlarda geçiyor. Bölgesel olarak da bölgelerin ekonomisinde gelişme daralma olabiliyor. Pazar payımızı ithalatta yüzde 50’yi yakalıyoruz. Transit ticarette önemli bir yer elde ettik 1- 1.5 milyon konteynerdan geçen sene 2.7 milyona çıktı.  Önümüzdeki sene 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.   

Liman 4.0 ÜZERiNE YOĞUNLAŞIYORUZ

Limancılıkta endüstri 4.0’ı uygulayan ilk şirket olduklarını söyleyen Özgür Soy “Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kurduk. Limanlar teknolojinin çok kullanıldığı yerler. İnsansız araçların dolaştığı, karanlıkta çalışan makinalar vs… Buna darkport deniyor. Limanlar 7/24 çalışır. Bizim çok yüksek seviyede ışıklandırma sistemimiz var. Araçlar insansız olduğu vinçleri makinalar çalıştırırsa ışığa gerek kalmayacak. Otomasyon çok gelişiyor, teknoloji 4.0, liman 4.0 dan çok bahsediliyor. Bizde güvenliği artırıcı birtakım sistemler otomasyonlar geliştirmek müşterilerin deneyimlerini daha iyileştirmek gibi hedeflerimiz var. Liman 4.0’a yatırım yapmaya başladık. Zaman ve maliyetten tasarruf edilecek” dedi.

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

Macron: İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Başkan Erdoğan, Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejimi ve Rus saldırılarında İdlib'de 6 sivil yaşamını yitirdi

'Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır'

'Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır'

Mahir Ünal’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki

Mahir Ünal’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki

Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

Çin uçakları Japonya gemilerini hedef olarak kullanıyor

Orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Orman yangını iki mahalleye yaklaştı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA