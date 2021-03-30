İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3393
  • EURO
    9,802
  • ALTIN
    454.985
  • BIST100
    1384.91
Ekonomi

Irak, İran'a borcunu ödeyemedi

Irak, İran'a olan 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıkladı.

AA30 Mart 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 11:58
ABONE OL

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödeyemediğini bildirdi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el İbadi, ülkenin yarı-resmi gazetesi es-Sabah'a İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen doğal gaz ve biriken borçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İbadi, ülkesinin elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan ithal edilen doğal gazın borcunun ABD'nin İran'a 2018'den beri uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediği bilgisini verdi.

İran'a ödenmesi gereken meblağın 2,6 milyar dolar civarında olduğunu ancak para transferinin Bağdat'tan Tahran'a gerçekleştirilemediğini söyleyen İbadi, İran'ın da doğal gaz ihracatında isteksiz davrandığını kaydetti.

İbadi, "İran tarafı günlük doğal gaz ihracatını 50 milyondan 22 milyon metreküpe kadar düşürdü." dedi.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de İran ile daha önce varılan nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a ambargolar getirmişti.

Trump yönetimi, kendi elektrik ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan Irak'ın İran'dan doğal gaz ithal etmesine izin vermiş ve ambargolardan da kısmen muaf tutmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.