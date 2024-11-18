Irak Ticaret Bakanı Davud: Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın başlattığı en önemli stratejik projedir

Davud, Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak Genel Ticaret Heyeti Toplantısı'nda Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerle ilgili konuşma yaptı.

İkili ilişkilerin köklü geçmişe ve ortak çıkara dayalı olduğunu ifade eden Davud, "Irak ve Türkiye bir çok alanda temel ve stratejik ortaklar. Irak ve Türkiye arasındaki ortak ticaret hacmi de rekor düzeylere ulaştı. Bu da aramızdaki ticari ilişkilerin derinliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türk yatırım şirketleri ve yatırımcıları Irak'ta yatırım yapmaya teşvik eden projeler geliştirdiklerini söyleyen Davud, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili şöyle konuştu:

"Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın başlattığı en önemli stratejik projedir. Bu projede yer alan Türkiye sadece Irak ekonomisine katkı sağlamıyor aynı zamanda iki ülke ve bölgenin ortak kalkınması ve gelişmesi için ortaya konulan vizyonun gerçekleşmesinde de önemli unsur."

Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun birinci toplantısının yakında başlayacağı bilgisini veren Irak Ticaret Bakanı, bunun ikili ortak çalışmaların kurumsallaşması için önemli bir adım olacağını belirtti.

Ülkede alt yapı çalışmalarının ve ekonomik reformun başladığını dile getiren Iraklı Bakan, Türk yatırımcılara çağrısını yineleyerek, bu projelerde izlerinin olmasını istediklerini söyledi.