İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2225
  • EURO
    29,6243
  • ALTIN
    1680.53
  • BIST100
    7660.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Irak ve Türkmenistan'dan doğal gaz anlaşması

Irak, doğal gaz ithalatı için Türkmenistan ile prensipte anlaşmaya vardı.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Irak ve Türkmenistan'dan doğal gaz anlaşması
ABONE OL

Irak Petrol Bakanı Gaz İşlerinden Sorumlu Yardımcısı İzzet Sabır tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Sabır, açıklamasında Iraklı üst düzey bir heyetin Türkmenistan'da görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisini vererek "Irak hükümeti, dost ülke Türkmenistan ile doğal gaz alanında işbirliğini geliştirmeye önem veriyor. Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için Türkmenistan'dan gaz ithalatı konusunda prensipte anlaşma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın gelecek süreçte ortak mutabakat zaptı ile duyurulacağını kaydeden Sabır, iki ülke arasındaki mutabakat zaptının da yıl bitmeden imzalanacağını belirtti.

Irak haber ajansı INA'ya göre, Irak 2022 yılında 9 milyar metreküpten fazla gazı İran'dan ithal etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.