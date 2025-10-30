İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Iraklı bakandan Türkiye'ye yatırım çağrısı... ''Yüksek düzeyde sürdürülmeli'' diyerek duyurdu
Ekonomi

Iraklı bakandan Türkiye'ye yatırım çağrısı... ''Yüksek düzeyde sürdürülmeli'' diyerek duyurdu

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en yüksek düzeyde sürdürülmesinde iki tarafın da kararlı olduğunu vurgulayarak, Türk şirketlerinin ülkesinde daha fazla yatırım yapmasını istediklerini belirtti.

30 Ekim 2025 Perşembe 12:21
Iraklı bakandan Türkiye'ye yatırım çağrısı... ''Yüksek düzeyde sürdürülmeli'' diyerek duyurdu
Selman, Bağdat'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesi sonrası Bağdat Faur Merkezi'ndeki Irak-Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nı gezdi.

Burada basına açıklamalarda bulunan Selman, Bakan Bolat'ın, pratik bir yetkili olduğunu ifade ederek, söz konusu fuarın düzenlenmesini de titizlikle takip ettiğini söyledi.

"Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en yüksek düzeyde sürdürülmesinde iki taraf da kararlı." diyen Selman, bu ilişkilerde Türk özel sektörünün de aracılığıyla daha yüksek seviyelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Irak Ticaret Bakanı Selman, Türk şirketlerine Irak'ta daha fazla yatırım yapma çağrısı yaparak, "Türk şirketlerinin Bağdat ve tüm Irak'ta daha fazla varlık göstermesini istiyor ve diliyoruz. Irak özel sektörünün de Türkiye'de hazır bulunmasını temenni ederiz. Bu bir başlangıçtır, gelecekte daha iyi şeyler olacak." diye konuştu.

