Selman, Bağdat'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesi sonrası Bağdat Faur Merkezi'ndeki Irak-Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nı gezdi.

Burada basına açıklamalarda bulunan Selman, Bakan Bolat'ın, pratik bir yetkili olduğunu ifade ederek, söz konusu fuarın düzenlenmesini de titizlikle takip ettiğini söyledi.

Petrol ihracatı gündemde! Türkiye ile Irak arasında dikkat çeken temas "Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en yüksek düzeyde sürdürülmesinde iki taraf da kararlı." diyen Selman, bu ilişkilerde Türk özel sektörünün de aracılığıyla daha yüksek seviyelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Irak Ticaret Bakanı Selman, Türk şirketlerine Irak'ta daha fazla yatırım yapma çağrısı yaparak, "Türk şirketlerinin Bağdat ve tüm Irak'ta daha fazla varlık göstermesini istiyor ve diliyoruz. Irak özel sektörünün de Türkiye'de hazır bulunmasını temenni ederiz. Bu bir başlangıçtır, gelecekte daha iyi şeyler olacak." diye konuştu.