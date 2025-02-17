Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığından bir heyetin yarın Erbil'de IKBY'li yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Muhammed, petrol ihracatının mart ayına kadar yeniden başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Iraklı Bakan Abdulgani de basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi.

Abdulgani, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, IKBY'nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetmişti.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.