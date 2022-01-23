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Ekonomi

İran gazı kesti, komşu karanlığa gömüldü! ''Borcunuzu ödeyin''

İran'ın birikmiş borçlarından dolayı Irak'a gaz akışını durdurması nedeniyle ülkede son iki gündür uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Sözcü, Maliye Bakanlığına çağrı yaparak, İran'a olan gaz borcunun ödenmesini istedi.

AA23 Ocak 2022 Pazar 12:38 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 12:42
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Irak Elektrik Bakanlığından, elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.

İran'dan Irak'a ithal edilen gazı taşıyan 4 ayrı boru hattının hizmet dışı bırakıldığı, böylelikle İran'dan gelen günlük 50 milyon metreküp gaz miktarının 8,5 milyon metreküpe düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeninin de ulusal gaz oranındaki yaklaşık yüzde 50 azalma olduğu belirtildi.

- İRAN, BİRİKEN BORÇLAR NEDENİYLE BORU HATTINI GAZ GEÇİŞİNE KAPATTI

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'ın bu ülkeye olan birikmiş borçlarından dolayı boru hatlarını gaz geçişine kapattığını söyledi.

Sözcü, Maliye Bakanlığına çağrı yaparak, İran'a olan gaz borcunun ödenmesini istedi.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra, Kerkük, Diyala, Necef, Kerbela, Kadisiye, Musenna ve Babil gibi vilayetlerde 2 gündür uzun saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Soğuk hava şartlarıyla beraber elektrik kesintileri, Iraklıların günlük yaşantısını olumsuz etkiliyor.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Felah Muhsin, "Gündüzleri ailemi geçindirmek için Şorca Çarşısı'nda çalışıyorum. Akşam eve döndüğümde ne su ne de elektrik buluyorum. Banyo yapmak için elektrik olmadığından dolayı suyu tencerede kaynatıyoruz." diye konuştu.

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