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Ekonomi

İran günlük petrol üretimini artırdıklarını açıkladı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon 190 bin varile ulaştığını duyurdu.

AA15 Ağustos 2023 Salı 10:51 - Güncelleme:
İran günlük petrol üretimini artırdıklarını açıkladı
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İran Petrol Bakanlığına bağlı Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ovci, enerji güvenliğinin önemine işaret etti.

Ülkedeki enerji üretiminde en büyük payın petrole ait olduğuna dikkati çeken Ovci, mevcut hükümetin, Meclisin desteğini de alarak petrol ve gaz üretimini artırmak için planlar hazırladığını aktardı.

Ovci, bu planların uygulandığına işaret ederek, "İran'ın petrol üretimi günlük 3 milyon 190 bin varile ulaştı. Üretim kapasitemiz ise şu anda günlük 3 milyon 850 bin varildir." dedi.

İranlı Bakan, ülkede günlük doğal gaz üretiminin ise 1 milyar metreküp olduğunu ifade etti.

İran Petrol Bakanlığı istatistiklerine göre, ABD'nin devreye soktuğu yaptırımlardan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 10 Ağustos'ta yayımladığı son aylık raporunda, İran'ın temmuzdaki ortalama ham petrol üretiminin günlük 2 milyon 830 bin varil olduğu belirtilmişti. Bu da İran'ın bir önceki aya göre petrol üretimini 68 bin varil artırdığını gösteriyor.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını duyurmuştu.

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