1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
  Ekonomi
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! Türk gemilerine ''Güvenlik Seviyesi 3'' uyarısı
Ekonomi

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! Türk gemilerine ''Güvenlik Seviyesi 3'' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığını açıkladı. Bölgede bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarıldı. Yetkililer, seyir duyurularının dikkatle takip edilmesi ve gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması gerektiğini bildirdi.

1 Mart 2026 Pazar 13:13
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! Türk gemilerine ''Güvenlik Seviyesi 3'' uyarısı
ABONE OL

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."
  • hürmüz boğazı
  • iran
  • iran savaşı

