İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirtildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."