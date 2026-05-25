  • İran iddialarının ardından dikkat çeken hareketlilik: Brent petrol 100 doların altına indi
İran iddialarının ardından dikkat çeken hareketlilik: Brent petrol 100 doların altına indi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığına ilişkin açıklamalarla uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 5'in üzerinde geriledi.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,1 azalarak 95,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5,6 azalarak 91,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalar etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde ilerlediğini bildirdi.

İyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini belirten Trump, anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu gelişmeler, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanması ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik uzlaşıya yaklaşabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar, hasar gören petrol ve doğal gaz tesislerinin onarımı tamamlanana kadar Boğaz'dan petrol akışının normale dönmesinin aylar süreceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 107,19 doların direnç, 92,93 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

