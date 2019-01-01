Felahetpişe: Irak'taki ekonomik faaliyetlerde Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Felahetpişe, mecliste "İran'ın Irak ve Suriye'deki ekonomi stratejileri" konulu bir toplantı yapıldığını kaydetti.

Toplantıda Tahran'ın Irak'taki "olumlu" siyasi ve askeri performansına karşın ekonomide aynı performansın sergilenememesinin incelendiğini aktaran Felahetpişe, "Ekonomi alanındaki oyuncularla siyasi ve askeri alandaki oyuncular farklıdır." ifadesini kullandı.

Irak'taki ekonomik faaliyetlerde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın öne çıktığını ve İran'a nazaran daha iyi bir konuma sahip olduklarını dile getiren Felahetpişe, şöyle konuştu:

"Necef ve Kerbela'da oluşan 'adaletsiz' rekabet ortamı nedeniyle İranlı şirketler piyasadan siliniyor. Eğer ekonomi çevreleri elden kaçırılırsa siyasi ve askeri alanda harcadığımız her şey boşa gider ve tarihte kalır."