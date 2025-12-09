Batı basınında yer analizde Türkiye'nin uzun vadeli stratejisinin ülkeyi büyük bir gaz ithalatçısından bölgesel bir enerji merkezine dönüştürmeyi amaçladığı ifade edildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Türkiye-Azerbaycan enerji koridoru" nu bölgesel enerji güvenliği için yeni bir ufuk olarak övdüğü açıklamalarının ön plana çıkarıldığı analizde, "Azerbaycan'ın Avrupa'ya yaptığı doğal gaz ihracatındaki hızlı büyüme, İran'ın konumunu ve kilit enerji nakil koridorlarına katılma kabiliyetini ciddi şekilde baltalayabilecek seviyelere ulaştı" denildi.

İRAN TÜRKİYE KARŞISINDA OYUN DIŞI KALDI

Azerbaycan'ın Avrupa gaz pazarında kalıcı bir yer edinmek için yıllardır bir strateji izlediğine atıfta bulunan analizde, "SCP, TANAP ve TAP boru hatlarını içeren Güney Gaz Koridoru, ülkenin ana ihracat ağıdır. Sistem, Karadeniz'deki Şahdeniz sahasından Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya gaz taşıyor ve şu anda İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkeye gaz tedarik ediyor. İhracat geçen yıl 12 milyar metreküpü aştı ve yıllık 20 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Avrupa'nın Rus gazından kurtulmaya çalıştığı bir dönemde, Azerbaycan'ın güvenilirliği jeopolitik konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor ve Türkiye önemli bir geçiş merkezi olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu durum, İran'ı giderek oyun dışı bırakıyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin LNG altyapısını güçlendirerek, tedarik sözleşmelerini genişleterek ve depolama kapasitesini artırarak Avrupa enerji güvenliğinde kilit bir oyuncu haline geldiğinden bahsedildi.

Azerbaycan'ın ihracatı arttıkça, Ankara'nın etkisinin de arttığı ve bu durumun İran'ın aleyhine işlediği kaydedilen analizde, "İran, dünyanın ikinci büyük doğal gaz rezervlerine sahip olmasına rağmen kritik fırsatları kaçırdı. Yaptırımlar, yatırım eksikliği ve ihracat altyapısının olmaması İran'ı Avrupa pazarından kopardı. İran artık Avrupa için ne doğrudan ihracat ne de Orta Asya'dan gaz geçişi için uygulanabilir bir seçenek değil. Türkiye ve Azerbaycan bu alanda tamamen güçlendi" denildi.

Enerji geleceğinin İran olmadan şekilleneceği belirten yazıda, "Türkiye, jeopolitik konumunu daha da güçlendiriyor ve etkisini Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar genişletiyor. Öte yandan İran, devasa rezervlerine rağmen tarihi bir fırsatı kaçırarak Avrupa enerji haritasından tamamen silinme riskiyle karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.