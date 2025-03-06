İran'a Suriye sonrası 2. Türkiye darbesi: İmralı'nın PKK çağrısını beklemiyorlardı

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu, son günlerde Türkiye-ve İran arasında yaşanan gerilime ilişkin bir analiz yazısı yayımladı.

Türkiye ve İran arasındaki rekabetin yüzyıllar öncesine dayandığı ve İran'ın tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Avrupa güçleriyle ittifak kurduğuna vurgu yapılan analizde, "Türkiye, Suriye'de Tahran'ın bıraktığı boşluğu doldurdu. Türkiye ile İran arasındaki son diplomatik gerginlikler Orta Doğu'da daha geniş bir değişimi yansıtıyor" ifadeleri yer aldı.

İran'ın terör örgütü PKK'yı desteklediği ve Tahran'ın PKK ile arasındaki bağların 1980'lere dayandığı ve 1990'larda ivme kazandığı kaydedildi.

İmralı'nın "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini feshetmelidir" çağrısıyla Tahran'ın beklenmedik bir olayla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

İran medyasının İmralı'nın çağrısını Tahran için önemli bir yenilgi olarak nitelendirdiğine dikkat çeken analiz yazısında "Gerçekten de bu çağrı Türkiye'nin bölgede üstünlük kazandığı bir başka örneği işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın İran ve Rus askeri yardımına bağımlı olan Ermenistan'ı Karabağ savaşında Türkiye'den temin ettiği Bayraktar İHA'larının üstün yetenekleriyle mağlup ettiğini yazan analiz yazısında, "Bu zafer, yalnızca Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru'na erişimini güvence altına almakla kalmadı, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve potansiyel olarak Türkiye'yi ana kara Azerbaycan'a bağladı. Aynı zamanda Ermenistan'ın enerji ve ulaşım için İran'a olan bağımlılığını azalttı ve Tahran'ın etkisini daha da azalttı" ifadeleri yer aldı.

Suriye'deki Esed rejiminin çöküşünün Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın hemen ardından geldiğine vurgu yapıldı.

İRAN, BAKAN FİDAN'IN SÖZLERİNİ HAZMEDEMEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 26 Şubat'ta Katar televizyonu El-Cezire TV'ye verdiği röportajda "İran, Suriye'yi böyle kolayca kaybetmeyi kabul eder mi? Bazıları SDG'yi belli bir destekleme ihtimalinden bahsediyor. Dün ya da birkaç gün önce Bağdat Sayın Şeybani'yi karşılamamıştı. Ziyaret iptal edildi. Belli ki İran'ın etkisi var" sorusuna "Eğer politika buradan devam ettirilirse ben doğru bir politika olacağını düşünmüyorum. Yani eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister. Yani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" cevabını verdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarını hazmedemeyen İran tarafı Türkiye'ye yönelik iddiaları gündeme getirirken İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DAVET EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi için Bakanlığa davet edilmesine ilişkin soruya cevap verdi.

İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Keçeli, bugün de İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa davet ettiklerini ifade etti.

Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi.

Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini, daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, bu konuda Bakanlık tarafından hazırlanan bir dosyanın, daha önce İran tarafına iletildiğini belirtti.

Keçeli, bu duruma ilişkin, "Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.