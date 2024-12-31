İran'da Türkiye paniği! Suriye sonrası 2. darbe: Afganistan'da işler aleyhlerine döndü

Rejim karşıtı silahlı grupların Şam yönetimini ele geçirmesi İran'ın Suriye siyasetine, yıllardır yaptığı yatırımlarına ağır bir darbe indirdi.

Suriye'deki nüfusunun önemli ölçüde kaybetmesinin şokunu üzerinden atamayan İran, bu sefer Afganistan'da sarsıcı sonuçlarla karşı karşıya kalmanın korkusunu yaşıyor.

İran Parlamento Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Ebu'l-Fazl Zöhrevand, yaptığı açıklamayla Tahran'ın bölgede yaşadığı tedirginliğini gözler önüne serdi.

Zöhrevand, Türkiye, Azerbaycan ve Katar'ın Afganistan'da İran aleyhine nüfuz kazandığını söyledi.

Türkiye'yi Afganistan'da İran'ın çıkarlarına zarar veren politikalar izlemekle suçlayan İran milletvekili, Tahran ve Kabil arasındaki gerginliğe dikkat çekti.

Zöhrevand, Türkiye'nin İran'a baskı yapmak için Afganistan'a destek verdiğini iddia etti.

Bölgesel nüfuz konusunda endişelerini dile getiren Zöhrevand, "Türkiye, Azerbaycan ve Taliban ile ilişkilerimizi şekillendirirken bu endişeleri dikkate almalıyız" dedi.