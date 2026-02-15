İSTANBUL 23°C / 13°C
  İran'dan ekonomi itirafı... ''Toplumumuz yaralı''
Ekonomi

İran'dan ekonomi itirafı... ''Toplumumuz yaralı''

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sorunlara işaret ederek, 'Toplumumuz yaralı ve bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir.' dedi.

AA15 Şubat 2026 Pazar 20:35 - Güncelleme:
Entekhab haber sitesine göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran'daki ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyonun halk üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, "Halk geçim noktasında sıkıntı çekiyor. Buna ilave olarak dış baskılar da mevcut. Ayrıca İran'ın düşmanları ekonomik baskıların artırılması gerektiğini söylüyor. Toplumumuz yaralı ve bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir." diye konuştu.

Pezeşkiyan, İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda tutuklanan sanatçılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İstihbarat Bakanlığına, "varsa eğer" tutuklu sanatçıların durumlarının incelenmesi için talimat verdiğini söyleyen Pezeşkiyan, konunun takipçisi olduklarını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini dile getirdi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

