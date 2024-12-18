Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin Ortadoğu'da büyük jeopolitik değişimleri tetikleyecek tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten İran basını, bölgedeki güç odaklarının konumlanmasında kapsamlı değişiklikler beklenmesi gerektiğini yazdı.

"Direniş Ekseni"nin zayıflaması ve Esed rejiminin çökmesinin İran'ın bölgedeki etkisini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

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Türkiye'nin Suriye'de İran ve Rusya'nın yerini aldığı kaydedildi.

Türkiye'nin Kafkasya'ya özellikle de Zengezur Koridoru'na odaklanmayı artırabileceği ifade edildi.

Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan ile ittifak halinde olmasının durumun oynaklığını artırdığını yazan İran basını, "Türkiye'nin ABD ile ilişkisi Ankara'nın elini her zaman bölgede her türlü manevraya açık hale getirmiştir. Türkiye'nin başarısının sırrı, olası hedeflere odaklanması iken, İran kesinlikle imkansız hedeflere odaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

İran'ın dış politika önceliklerine ihtiyacı olduğu vurgulanan haberde, "İran, dış politika hedeflerini belirlerken sabırlı olmalı ve diğer orta güçler gibi uzak ve imkansız hedeflere odaklanmaktan kaçınmalı ve çıkarlarıyla ilgili hedeflere odaklanmalıdır" denildi.

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