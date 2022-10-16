İran'dan takas teklifi! Aralarında Türkiye de var

Rusya Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, zayıf demiryolu bağlantılarının gelecekteki yatırımlara engel olduğunu belirterek, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki işbirliğinin arttırılması için uluslararası ticaret birliği ve ortak bir yatırım fonu oluşturulması çağrısında bulunan İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzadeh, Rus basınına konuştu.



Bazı Rus özel şirketleriyle İran'da düşük hacimli Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) üretimi için işbirliği yapmak üzere görüşmeler yapıldığını duyuran Asadzadeh, "LNG alanında da çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu eşsiz bir fırsat ve İran bu alanda Rus yatırımcılara gerekli kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu beyan ediyor" dedi.

İran'ın Rus gazını takas anlaşmasının bir parçası olarak Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Irak ve diğer ülkelere ulaştırmaya hazır olduğunu ifade eden İran Petrol Bakan Yardımcısı Asadzadeh, "Müzakereler yapıldı, taraflar karşılıklı anlaşmaya vardılar, sadece uygulama ile ilgili bazı sorunlar var, bunlar yakında çözülecek ve umarım ülkemizin kuzeyi üzerinden Rusya'dan gaz alabileceğiz. Daha sonra bu gaz, takas olarak bölgedeki diğer ülkelere, örneğin Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Irak'a gönderilebilir ve ayrıca gaza ihtiyacı olan Basra Körfezi ülkelerine ihracat için İran'ın güneyine gidebilir ve ülkenin doğusuna, Pakistan ve diğerler ülkelere" dedi.

Asadzadeh'e göre Tahran, Moskova'nın Türkmenistan ile takas arzında İran'a gaz taşımak için bir anlaşmaya varmasını bekliyor, bu durumda takas teslimatları 2022'nin sonunda başlayacak.

RUSYA, İRAN'LA DOĞAL GAZDA TAKAS (SWAP) ANLAŞMASI YAPMAYA HAZIRLANIYOR!

İran ile petrol ve doğal gazda swap anlaşması yapmaya hazırlandıklarını duyuran Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Çalışmalar devam ediyor. Bakanlıklar ve şirketler arasındaki ilgili iş birliği sürüyor. İlk etapta yılda yaklaşık 5 milyon ton petrol ve 10 milyar metreküpe kadar da gazda swap (takas) anlaşması planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.