İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, küresel ısınmanın etkisinin Türkiye ve İran'da kuraklığa neden olduğunu belirterek, "Bu koşullarla yaşayabilmek için, İran ve Türkiye gibi benzer durumlarda olan ülkelerin bu alandaki işbirliğini arttırması gerekiyor." dedi.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde İstanbul'da "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli gerçekleştirildi.

Panelde farklı ülkelerden gelen tarım bakanları iklim krizinin tarım üzerindeki etkilerini ve çeşitli bölgelerde hissedilen kuraklık sorunlarını ele aldı.

İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, AA muhabirine iklim krizinin bölgedeki etkilerini ve işbirliklerine olan ihtiyacı değerlendirdi.

Bölgede şiddetli kuraklık yaşandığına dikkati çeken Kızılce, "İran İslam Cumhuriyeti olarak, tıpkı Türkiye gibi ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız ve geçen yıl çiftçiler için çok zor bir yıldı. Kuraklığın zorluklarını yaşadık. Buna rağmen, Allah'a şükür, üreticilerimiz bu koşullarda ülkemizin ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayabildi." ifadesini kullandı.

Kızılce, meydana gelen durumun giderek kronikleştiğine işaret ederek, "Ancak artık kuraklık, geçmişte olduğu gibi geçici bir olgu gibi görünmüyor ki 'Buna katlanırız, sonra geçer' diyelim. Görünen o ki, bu koşullarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye ve İran'ın küresel ısınmadan benzer şekillerde etkilendiğini belirten Kızılce, bu çerçevede özellikle tarımsal üretim kaybının en önemli konu olduğunu söyledi.

Kızılce, bazı ürünlerin bölgede yetiştirilmesinin giderek zorlaştığının altını çizerek, "Bu ürünler için ne yapmamız gerektiğini, hangi ıslah çalışmalarını yürütmemiz gerektiğini düşünmeliyiz ki üreticiler bu zor iklim koşullarında üretimi sürdürebilsin. Hangi bitki türlerinin daha az su tükettiğini ve bu koşullara daha dayanıklı olduğunu araştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Türk hem de İranlı araştırmacıların bu problemlere yanıt aradığına dikkati çeken Kızılce, taraflar arasındaki işbirliklerinin tecrübe aktarımı noktasında önemli olduğunu belirtti.

Kızılce, bu noktada bölgesel işbirliklerinin önemli olduğunu belirterek, "Bu koşullarla yaşayabilmek için, İran ve Türkiye gibi benzer durumlarda olan ülkelerin bu alandaki işbirliğini artırması gerekiyor ki, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ürünleri ve gıda kaynaklarını nasıl sağlayabileceğimizi görelim ve bu zorlukları birlikte yönetelim." dedi.

Yürütülmesi gereken tarımsal faaliyetlerin belirlenmesi, ıslah çalışmaları, tarımın devamlılığı ve gıda güvenliği için gerekli olan teknolojilerin kullanımı gibi birçok konuda işbirliğinin kritik olduğunu vurgulayan Kızılce, şunları kaydetti:

"Bunlar, dost ve komşu ülkelerimizle yaptığımız görüşmelerde üzerinde durduğumuz önemli başlıklardan biri. Kapasite ve yetkinliklerimizi karşılıklı olarak paylaşmaya, özellikle kuraklıkla başa çıkma alanında tecrübelerimizi birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Böylece bu zorlu koşullarda üretimimizi sürdürebilmeyi başarabilelim."

Kızılce, tecrübe paylaşımının kilit rol oynadığına işaret ederek, "Bu iki başlık, iklim değişikliği ve kuraklıkla Türkiye'nin dost, kardeş ve komşu çiftçileriyle aramızdaki günlük temaslar ve işbirlikleri, bizim görüşmelerimizin ve ilişkilerimizin ana eksenini oluşturuyor. Ben, İran ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticareti tüccarlar için daha kolay ve daha hızlı hale getirmeliyiz. Bunlar, ikili görüşmelerimizde ele alacağımız temel başlıklardan olacak." diye konuştu.

- "TÜRK KARDEŞLERİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kasım ayında ülkesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hirkani Ormanları'nda başlayan yangına müdahale için Türkiye'nin uçak gönderdiğini anımsatan Kızılce, "Türkiye hükümetine özellikle teşekkür etmek isterim. İran'ın kuzeyindeki orman yangınlarını söndürmek için gönderdikleri yangın söndürme uçakları ve su taşıyan helikopterler için içtenlikle minnettarız. Türk kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- İRAN'DA SON 60 YILIN EN KURAK DÖNEMİ YAŞANIYOR

İran Meteoroloji Kurumu, 2025 sonbaharını "son 60 yılın en kurak dönemi" olarak tanımlarken Tahran dahil 20 ilde neredeyse hiç yağmur kaydedilmedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kasım ayında yaptığı açıklamada, başkent Tahran'a kısa süre içinde yağış olmaması halinde aralık ayı itibarıyla kentte su kesintilerine gidileceğini bunun yetersiz kalması halindeyse daha ciddi adımlar atılacağını söylemişti.

İran'ın genelinde son 5 yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüşler gözleniyor. Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran'da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu ortaya koydu. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı.

Bunun sonucundaysa sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi düşüşler yaşandı.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution araştırmalarına göre ise İran başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta 5 yıldır etkili olan benzeri görülmemiş kuraklığa iklim değişikliğinin yol açtığı tespit edildi.