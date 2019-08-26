İş arayanlar dikkat! Binlerce memur alınacak

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İş arayanlar dikkat! 67 bin memur, 70 bin işçi aranıyor

Yıl sonuna kadar 10 bin polis ve yaklaşık 29 bin sağlık görevlisi istihdam edilecek. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı ise orman mühendisi alımı için ilan vererek binlerce kişiye iş kapısı açtı.

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amuda onbinlerce kişiye istihdam sağlayacak kadrolar açıldı.  2019 yılının farklı dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı da personel ihtiyacı olan kurumlar arasında yer alıyor. 2019 yılı için toplamda 5 bin kişilik alım yapılacağını duyuran bakanlığın alımları, sene sonuna kadar sürecek. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 2019 yılında 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur, 1200 orman mühendisi alınacağı duyuruldu.  
 
TÜRKİYE GENELİ İLANA ÇIKACAK 
 
Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Haziranda başlaması öngörülen personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.  
 
10 BİN POLİS KADROSU 
 
İçişleri Bakanlığı, Eylül ayı içinde 10 bin polis memuru alcak. Geçen yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan Adalet Bakanlığı da, bu sene yeni alımlar yapacağını duyurdu. Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda 17 bin personel alınacağı bildirildi.  
 
PTT MÜHENDİS ARIYOR 
 
Ulaştırma Bakanlığı, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını açıkladı. Personel alımları, PTT uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi ve daha birçok farklı alanda yapılacak.  
 
DEVLET 70 BİN KİŞİYE ARACI 
 
İşçi ve işvereni buluşturan İŞKUR, istihdam oluşturmada büyük öneme sahip. Kuruma verilen ilan sayısı 70 bin civarında. Bunun 9 bin 783’ü beden işçisi, yani ‘vasıfsız’ elemanları kapsıyor. Geri kalanı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive kadar birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşsiz olup da iş arayanlar, ‘iskur. gov.tr’ adresinden kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de kendine uygun işe başvurabiliyor. İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için, ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Meslek öğrenenlere günlük 77 lira veriliyor. 
 
HANGİ SEKTÖRDE KAÇ İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR
 
Meslek İşçi sayısı  
 
Beden İşçisi 9.800 
 
Temizlik Elemanı 2.523 
 
Satış Danışmanı 2.385 
 
Garson 2.069 
 
Makine Dikiş 2.632 
 
Turizm Otel 4.150 
 
Güvenlik Gör 1.368 
 
Çağrı Merkezi 2.125 
 
Kasiyer 996 
 
Reyon 785 
 
Konfeksiyon 825 
 
Muhasebe 840 
 
Aşçı 501 
 
Şoför 472 
 
Akaryakıt 341 
 
(Güneş)

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