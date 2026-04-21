İş bilmez İBB İSKİ'yi 115 kat batırdı! ''Yatırım'' yalan çıktı

İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'nda yer alan muhalefet şerhi, 2019'da 350 milyon TL olan İSKİ borcunun 6 yılda 115 kat artarak 40 milyar 493 milyon TL'ye kadar çıktığını gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davası sürerken, belediyeye bağlı şirketler de bir bir batıyor. İBB 2025 yılı Denetim Raporu'na eklenen muhalefet şerhindeki mali tablolara göre, İSKİ'nin borç yükü katlanarak artarken, belediyenin genel bütçesinde yatırımların payı tarihi düşük seviyelere geriledi. Organizasyon, reklam ve araç kiralama giderlerindeki devasa artışlar ise dikkat çekti. Muhalefet şerhindeki verilere göre, su fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlara rağmen İSKİ'nin bütçe dengesi bozuldu. 2025 yılında 76 milyar 993 milyon TL gelir elde eden kurumun giderleri 86 milyar 8 milyon TL'yi buldu. Yılı 10 milyar TL açıkla kapatan İSKİ'nin kısa vadeli yabancı kaynakları 13 milyar 118 milyon TL'ye, uzun vadeli yabancı kaynakları ise 27 milyar 375 milyon TL'ye ulaştı. Toplam borç 40 milyar 493 milyon TL'ye yükseldi.

YATIRIM YALANI İFŞALANDI

İBB yönetiminin bütçe sunumlarında 'bütçenin yüzde 50'sini yatırıma ayırdıkları' yönündeki beyanları da denetim raporuyla yalanlandı. '06. Sermaye Giderleri' (yatırımlar) kaleminde 2025 için 205 milyar 632 milyon TL bütçe planlanmasına rağmen, yatırım 53 milyar 823 milyon TL'de kaldı. Yatırımların toplam bütçeye oranı yüzde 13, harcamalar içindeki payı yüzde 20 oldu. 2019 öncesi İBB giderlerinin yüzde 54'ü yatırıma harcanıyordu.

KAYNAKLAR REKLAMA GİTMİŞ

Muhalefet şerhinde, 2025 ödeneklerinde 2024'e göre azalan tek harcamanın, yüzde 36,29'luk düşüşle metro ve kamulaştırma gibi hayati projeleri barındıran '06. Sermaye Giderleri' (yatırım) olduğu vurgulandı. Buna karşın; konser, reklam, araç kiralama giderleri ve KHK'lı personel gibi harcamaları barındıran '03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri'nin ise yüzde 26,59 artırıldığı belirtildi.

2019'DA BORÇ 350 MİLYON TL'YDİ

İSKİ'nin yıllara göre borçlanma ivmesi şu şekilde:

2019 yılı sonu: 350 milyon TL

2023 yılı: 16 milyar 800 milyon TL

2024 yılı: 25 milyar 292 milyon TL

2025 yılı: 40 milyar 493 milyon TL

