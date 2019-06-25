İş dünyası 2023 hedefine kilitlendi

Yenilenen İstanbul seçimleri sorunsuz şekilde biterken iş dünyası temsilcileri, 4 yıllık seçimsiz sürecin Türkiye için önemli bir fırsat olacağını söyledi. Önümüzdeki 4 yılı çok iyi değerlendirmek gerektiğini belirten iş dünyası temsilcileri “Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’e güçlü bir ekonomi ile girelim” dediler.

GELECEĞE ODAKLANALIM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Seçimler artık geride kaldı. Ülkemizin geleceğine, ekonomiye odaklanma ve daha çok çalışma zamanı.

SORUMLULUĞA HAZIRIZ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı, adayları tebrik ediyoruz.Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyor ve İstanbul’umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz; sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için, hep birlikte çalışmaktır.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Yabancı Sermaye Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: Seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyoruz. Seçimin gerçekleşmesi ile Türkiye’de yerel seçim sürecinin son adımı da tamamlandı. Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.

ÜLKE MENFAATİNE DİKKAT

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: İstanbul için, son derece sağduyulu ve sükûnet içerisinde yapılan bir seçimi geride bıraktık. Seçimin sonuçlarının, hayırlı olmasını diliyoruz. Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın gündeminde ilk sırada yer alan seçimin, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda İstanbul’un geleceğine ışık tutacağına inanıyoruz. Dünyanın en büyük metropolleri arasında yıldızı giderek parlayan İstanbul’un dev projelerle yenilenen yüzünün, seçimin ardından hayata geçirilecek projelerle de kimlik kazanacağını düşünüyoruz.

HEDEF KALKINMA

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. Arkada bıraktığımız yerel seçimler sonrası; artık hedefimiz, ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refahın sağlanması olmalıdır.

GÜNDEM REFORMLAR

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan: İstanbullu seçmenlerin ikinci defa sandık başına büyük bir katılımla giderek, demokratik görevlerini fazlasıyla yerine getirdiğini düşünüyoruz. Şimdi, yerel ve merkezi idaremizin sorumluluklarını ve vaatlerini gerçekleştirmesinin zamanıdır. Yerel kalkınma ve ekonomi için yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliğinin geliştirilmesi ile yeni ve güçlü bir Türkiye hikayesinin de yazılacağına inanıyoruz. Ve ‘24 Haziran sabahından başlayarak demokratik ve ekonomik reformlar ana gündemimiz olmalıdır’ diyoruz.

ODAKLANMA ZAMANI

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu: Uzun soluklu demokrasi tarihimiz bir sınavı daha başarıyla vermiştir. Tüm tarafların seçim akşamı gösterdikleri olgunluk da takdire şayandır.Artık en büyük beklentimiz ekonomimiz başta olmak üzere asıl sorunlarımıza öncelik verilmesidir. Bu seçimle birlikte önümüzdeki seçimsiz 4 yılın her günü daha fazla çalışarak ekonomik alanda iyi sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Şimdi tüm enerjimizle birlik ve ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı.

ÇÖZÜM İÇİN HAZIRIZ

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu: Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz. GYİAD olarak siyasetçilerimizin ve ülke yönetimindeki tüm paydaşların ekonomi, yapısal reform, hukuk ve sürdürülebilir güvenlik konularına odaklanmalarını ümit ediyoruz. İşsizlik, istihdam ve gençlerin sorunlarına dikkat çekiyor, bu ve benzeri konularda problemlere çözüm olmak için her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

DÖRT YIL İYİ BİR FIRSAT

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor. Katma değerli üretime yoğunlaşacağımız, enflasyon ve yüksek faizle mücadele edeceğimiz, 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışacağımız seçimsiz bir 4 yıl var önümüzde. Bu 4 yıllık zaman dilimini hep birlikte çok iyi değerlendirmeliyiz. Seçim bitti, Türkiye’nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı.