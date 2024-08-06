İş dünyası: Para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımları destekliyoruz

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, sanayi odası başkanlarının, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda, sorunlarını, oda üyelerinin taleplerini, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri istişare ettikleri belirtildi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada ise sanayicilerin uygulanan makroekonomik programı destekledikleri ifade edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYORUZ"

"Artan küresel ve bölgesel risklerle birlikte ekonomimiz oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımları destekliyor, enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umuyoruz. Çünkü fiyat istikrarı olmadığında, rekabet gücümüzün nasıl düştüğünü, maliyetleri nasıl yönetemediğimizi, bütçemizi nasıl yapamadığımızı hepimiz gördük. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz."

"REEL SEKTÖRDE FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI"

İçinde bulunulan zorlu süreçte, onlarca yılın emeği ve milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirilen üretim kapasitesinin ve istihdamın korunmasının büyük önem arz ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun için de öncelikle ticari krediler üzerinde uygulanan büyüme sınırının kaldırılması ve böylelikle reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Özellikle son 3-4 aydır yerinde sayan KOBİ kredilerinin en az enflasyon oranında artmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca, istihdamda yaşanan sıkıntıların çözümü için ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerinin OECD ortalamalarına çekilmesi, mesleki eğitim ile gençlerimizin istihdama yönlendirilmesi, mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve istihdamı zorlaştıran mevzuat katılıklarının giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, küresel ekonomide gözlenen ticaret savaşlarına yönelik tedbirlerin alınması ve şirketlerimizin yurt dışı kaynaklı haksız rekabete karşı daha etkin korunması önem arz etmektedir."

ŞİRKETLERE YÖNELİK 'HAKSIZ İTHAMLAR'

Özel sektörün Türkiye'nin büyümesi için yatırıma, istihdama, ihracata devam ederken, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şirketlere yönelik haksız ithamlar yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu şirketler kayıt dışına kaymadan, vergi mevzuatının hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedirler. Bu şirketlerin birçoğunda yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi denetimleri de yapılmaktadır. Buna karşılık basında, vergi ve teşvik mevzuatını bilmeden, şirketlerin her birinin özel durumlarını ve tabi oldukları düzenlemeleri, indirim ve istisnaları dikkate almadan yayımlanan haberler, kamuoyunu yanıltmakta ve sanayi işletmelerinin itibarlarını zedelemektedir. Ülkemize yatırım yapan, binlerce istihdam sağlayan, doğrudan ve dolaylı milyarlarca lira vergi ödeyen, ihracatla ülkemize düzenli döviz geliri sağlayan, AR-GE yatırımlarıyla katma değer yaratan şirketlerimize yönelik yapılan bu haksız yorumların art niyetli olduğunu değerlendiriyoruz."

VERGİ ADALETİ VURGUSU

Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadeleye öncelik verilmesi gerektiği ifade edilen ortak açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şirketlerin sadece vergi levhalarındaki rakamlara bakarak o şirketin ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödediğini iddia etmek ve yorum yapmak hakkaniyetli bir yöntem değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gerekli tüm adımların atılmasını destekliyoruz. Vergi politikalarında önceliğin kayıt dışılıkla ve kayıt dışılığın yol açtığı haksız rekabetle mücadele olması gerektiğini düşünüyoruz. Vergi sisteminin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz."