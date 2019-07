Ülke için hep birlikte tek yumruk olmayı başardık

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün: Ülkemiz 15 Temmuz 2016 yılında çok büyük bir darbe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, milletimizin iradesi ve birlikteliğiyle hain kalkışma sonuçsuz bırakılmıştır. FETÖ’cü hainlerin millet iradesini hiçe sayarak TBMM’yi bombaladığı, üzerimizde uçurdukları savaş uçaklarıyla milleti yıldırmaya çalıştığı o karanlık gece, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın direnişi, sağlam duruşu ve millî iradeye inancıyla amacına ulaşamadı. Ülkenin bütünlüğü ve refahı için tek yumruk olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımız bu uğurda korkusuzca meydanlara çıktı. Darbeciler geçemesin diye özel aracını yola bırakan o büyük kahramaları, o iyi insanları tarih boyunca bu millet anacaktır.

Demokrasiye sahip çıkanlara minnettarız

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar: Bizler aziz milletimizin değerlerine sahip çıkmanın ve onları korumanın önemini biliyor; 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan milletimizin her bir ferdine minnet duyuyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörleri olarak 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sektörümüz bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde aktif büyüklük olarak ikinci sırada yer alıyor. Sektör olarak yatırımları, iktisadi varlıkları, kurumları ve kişileri koruyor; devletin yükünü hafifletiyor ve kara gün dostu olarak her zorlukta vatandaşımıza destek oluyoruz.