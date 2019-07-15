Uyanık ve birlik olmaya mecburuz

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: Bizler var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiç bir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen, bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, kadim bir milletin evlatlarıyız. Son sınavımızı da 15 Temmuz 2016’da hainlere karşı verdik. Bu hain darbe kalkışması, ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biriydi. Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarından biriydi. Siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki sonuncusu da değildi. Bu nedenle uyanık olmaya, daha da önemlisi bir olmaya, birlik olmaya mecburuz. Bugün dahi doğrudan veya dolaylı olarak bağımsızlık ateşimizi zayıflatma çabaları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Güneş batıdan doğsa bile yüce Türk milleti rükûdan gayrı boyun eğmez. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ilelebet süreceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu da bir kez daha en gür sesimizle haykırıyoruz.

En güzel cevabı işimize sarılarak verdik

Orka holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: Cumhurbaşkanımızın, darbe girişimi sürecinde Türk milletine çağrı yapması da tarihe geçen bir hareketti. Darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz Pazartesi günü başlatacağımız ve 6 ay boyunca büyük emeklerle hazırlandığımız yurtdışı bayi toplantımız için bayilerimiz ile facetime üzerinden tek tek iletişime geçtik ve kendilerini ülkemize davet ettik. Daha fazla ihracat yapmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak adına kendilerini ülkemize gelerek bayi toplantımıza katılmaya ikna ettik.”