İş dünyasının liderleri İstanbul'da bir araya gelecek! Açılış konuşması Bakan Şimşek'ten

KREA M.I.C.E'tan yapılan açıklamaya göre, ekonomi, finans, liderlik, teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde hazırlanan içerikleriyle zirve, iş dünyasının önde gelen isimlerini, karar vericileri ve düşünce liderlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Zirvede, yapay zeka çağında küresel ekonominin geçirdiği dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma misyonunun iş dünyası üzerindeki etkileri ve değişen liderlik modelleri ele alınacak.

Katılımcılar, 11-12 Şubat'taki zirvede, teknolojik gelişmelerin ekonomik yapılara, üretim süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına etkilerini değerlendirirken, küresel rekabet ortamında kurumların dayanıklılığını artırmaya yönelik stratejiler, yeni iş modelleri ve uzun vadeli büyüme vizyonları üzerine öngörülerini paylaşacak.

Gerçekleştirilecek konuşma ve panellerde, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek somut aksiyon planları ve iyi uygulama örnekleri de masaya yatırılacak.

Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerçekleştirmesi beklenen zirvedeki konuşmacıları arasında, ekonomi, liderlik, teknoloji, finans, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim alanlarında uzman ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda isim yer alıyor.¶

Programda, dünyayı, iş dünyasını ve liderliği şekillendiren üç düşünce lideri de yer alacak. Sürdürülebilirlik ve sorumlu liderlik kavramlarını iş dünyasının merkezine taşıyan, görüşleriyle "sürdürülebilirlik" kuramının "dünyadaki en önemli otoritesi" olarak adlandırılan John Elkington da zirvede konuşma gerçekleştirecek.

Kitapları ve kuramsal yaklaşımlarıyla "Liderliğin Da Vinci'si" olarak anılan, "çağdaş liderlik düşüncesinde dünyadaki referans noktalarından biri" olarak kabul edilen Oleg Konovalov da zirvede iş dünyasıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Jeopolitik analizleri ve uzun vadeli öngörüleriyle küresel ölçekte referans gösterilen George Friedman da zirvenin bir diğer konuşmacısı olacak. Friedman, değişen güç dengelerinin ekonomi ve liderlik üzerindeki etkilerini ele alacak.

- "YAPAY ZEKA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİNDE BİRLİKTE ELE ALINMALI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Liderler Zirvesi Başkanı, KREA M.I.C.E Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, yapay zeka ve sürdürülebilirliğin, artık iş dünyasının gündeminde ayrı ayrı değil, birlikte ele alınması gereken iki temel başlık olduğunu belirtti.

Ferik, "Global Liderler Zirvesi 2026 ile amacımız, Türkiye'den ve dünyadan liderleri aynı platformda buluşturarak, ortak akılla iş dünyasının faydalanabileceği somut aksiyon planları üretmektir." ifadelerini kullandı.

Zirvede gerçekleşecek konuşmaların yalnızca bugünü anlamaya değil, geleceği daha sağlıklı okumaya yardımcı olacağını aktaran Ferik, düşünceyi derinleştiren ve liderlerin kendi karar süreçlerine taşıyabilecekleri nitelikli bakış açıları sunmayı amaçladıklarını anlattı.

Ferik, zirve için hazırladıkları çok katmanlı düşünce yapısıyla örülen programlarıyla dünyanın farklı coğrafyalarından liderleri bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, "Tüm oturumlarımız, ilham vermenin ötesinde, sağlam düşünce çerçeveleri ve uzun vadeli liderlik perspektifleri üretmeyi hedefliyor. KREA M.I.C.E. olarak her zaman olduğu gibi, amacımız, iş dünyası için özenle tasarlanmış, düşünmeye alan açan ve gerçek değer üreten platformlar yaratmaktır." değerlendirmesini yaptı.