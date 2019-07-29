İşçinin fındık sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun ederken sevinen bir diğer kesim ise mevsimlik işçiler oldu. Bu yıl 20 bine yakın mevsimlik işçinin Karadeniz bölgesine gelmesi beklenirken işçiler hem rekolteden hem de açıklanan yüksek fiyattan memnun. İşçilere göre yüksek rekolte nedeniyle geçen yıl 15 gün süren hasat bu yıl 1 aya çıkacak, böylece işçinin kazancı artacak. Hasadın yaklaşmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu’dan yola çıkan binlerce mevsimlik işçi bölgeye geldi.

Öte yandan işçiler, Ordu Valiliği tarafından Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurmaya başladı. İlçelerdeki alanlar, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başlarken, işçiler ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

BİR AY ÇALIŞACAĞIZ

Altınordu ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde oluşturulan konaklama alanında işçiler için mescit, banyo ve tuvalet ile çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Valilik, herhangi bir sorun yaşanmaması için işçilerin konakladığı bölgenin su ve elektrik ihtiyacını gideriyor. İşçilerden Lütfü Arslan, Şanlıurfa’dan Ordu’ya 50 kişilik ekiple geldiklerini belirterek geçen sezona göre bu sezon fındığın daha çok olduğunu öğrendiklerini belirterek “Geçen sene fındık az olduğu için 15 gün çalışmıştık, bu sezon bir ay çalışmayı umut ediyoruz. Buradaki insanların anlatmasına göre fındık rekoltesi yüksek. İnşallah bu durum bize de yarayacak. Sezondan umutluyuz” diye konuştu. Erdoğan’ın fındık taban fiyatını açıkladığını anımsatan Arslan, “Sezon hem üreticiler adına hem de işçiler adına güzel geçer” dedi.

GÜNLÜK 86 TL ÜCRET

Adıyaman’dan gelen Kemal Durmuş ise 5 kişilik bir aileyle birlikte Ordu’ya fındık toplamaya geldiklerini belirterek güzel bir fındık hasat sezonu beklediklerini kaydetti. Fındığın hem bölge halkı hem de işçiler için önemli olduğuna değinen Durmuş, “Cumhurbaşkanımız da fındığın fiyatını açıkladı. Üreticilerin yüzü güldü. İnşallah biz de işçiler olarak sezonun çok iyi geçeceğini bekliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi. Mehmet Canpolatlı ise Ordu’ya 4 aileyle birlikte fındık toplamaya geldiklerini aktararak, sezonun güzel geçeceğini beklediklerini söyledi. Öte yandan, Ordu Valiliğince fındık toplama ücretleri kişi başı günlük 86 lira olarak belirlenmişti.