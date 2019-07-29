İşçinin fındık sevinci
Fındık hasadına sayılı günler kala herkes mutlu. Taban fiyat üreticiyi memnun ederken yüksek rekolte de mevsimlik işçilerin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl 15 günde biten hasat bu yıl 1 ay sürecek, işçinin kazancı artacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun ederken sevinen bir diğer kesim ise mevsimlik işçiler oldu. Bu yıl 20 bine yakın mevsimlik işçinin Karadeniz bölgesine gelmesi beklenirken işçiler hem rekolteden hem de açıklanan yüksek fiyattan memnun. İşçilere göre yüksek rekolte nedeniyle geçen yıl 15 gün süren hasat bu yıl 1 aya çıkacak, böylece işçinin kazancı artacak. Hasadın yaklaşmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu’dan yola çıkan binlerce mevsimlik işçi bölgeye geldi.
Öte yandan işçiler, Ordu Valiliği tarafından Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurmaya başladı. İlçelerdeki alanlar, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başlarken, işçiler ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.
BİR AY ÇALIŞACAĞIZ
Altınordu ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde oluşturulan konaklama alanında işçiler için mescit, banyo ve tuvalet ile çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Valilik, herhangi bir sorun yaşanmaması için işçilerin konakladığı bölgenin su ve elektrik ihtiyacını gideriyor. İşçilerden Lütfü Arslan, Şanlıurfa’dan Ordu’ya 50 kişilik ekiple geldiklerini belirterek geçen sezona göre bu sezon fındığın daha çok olduğunu öğrendiklerini belirterek “Geçen sene fındık az olduğu için 15 gün çalışmıştık, bu sezon bir ay çalışmayı umut ediyoruz. Buradaki insanların anlatmasına göre fındık rekoltesi yüksek. İnşallah bu durum bize de yarayacak. Sezondan umutluyuz” diye konuştu. Erdoğan’ın fındık taban fiyatını açıkladığını anımsatan Arslan, “Sezon hem üreticiler adına hem de işçiler adına güzel geçer” dedi.
GÜNLÜK 86 TL ÜCRET
Adıyaman’dan gelen Kemal Durmuş ise 5 kişilik bir aileyle birlikte Ordu’ya fındık toplamaya geldiklerini belirterek güzel bir fındık hasat sezonu beklediklerini kaydetti. Fındığın hem bölge halkı hem de işçiler için önemli olduğuna değinen Durmuş, “Cumhurbaşkanımız da fındığın fiyatını açıkladı. Üreticilerin yüzü güldü. İnşallah biz de işçiler olarak sezonun çok iyi geçeceğini bekliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi. Mehmet Canpolatlı ise Ordu’ya 4 aileyle birlikte fındık toplamaya geldiklerini aktararak, sezonun güzel geçeceğini beklediklerini söyledi. Öte yandan, Ordu Valiliğince fındık toplama ücretleri kişi başı günlük 86 lira olarak belirlenmişti.
Erdoğan’a ilanlı teşekkür
Giresun Ziraat Odası, 2019 ürünü Giresun kalite fındığa 17 lira taban fiyatı açıklamasından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür için yerel gazetelere ilan verdi. Oda başkanı Nurittin Karan, hasat öncesi fındık taban fiyatının açıklanmasının üretici adına önemli ve rakamın da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çiftçinin serbest piyasanın insafına bırakılmadığını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kurban Bayramı sonrası alımlara başlayacağını kaydeden Karan, üreticilerin ilk kez hasada kafasında soru işaretleri olmadan başlayacağını belirtti. Karan, Erdoğan’ın fındık üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Biz de üreticilerin temsilcisi olarak, mahalli gazetelere ilan vererek kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür etmek istedik” dedi.
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