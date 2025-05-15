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Ekonomi

İşçinin tazminatına CHP takozu! CİMER'e suç duyurusu

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin emekli olan işçilerine ise uzun süredir kıdem tazminatlarını ödemediği öne sürüldü. Belediyeden hak ettikleri parayı tahsil edemeyen mağdurlar, CİMER'e suç duyurularında bulunmaya başladı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 07:52 - Güncelleme:
İşçinin tazminatına CHP takozu! CİMER'e suç duyurusu
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2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nin emekli olan işçilerine uzun süredir kıdem tazminatlarını ödemediği iddia edildi.

Belediye, 2024 eylül ayından bu yana emekliye ayrılan 300'e yakın işçisine kıdem tazminatını ödemiyor. Kimileri 6 aydır, kimileri ise 9 aydır tazminatını almayı bekliyor.

Mağdurların CİMER'e suç duyusunda bulunduğu öğrenildi.

BİR SENEDE BELEDİYEYİ BATIRDILAR

Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi daha önce de maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirmişti.

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