2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nin emekli olan işçilerine uzun süredir kıdem tazminatlarını ödemediği iddia edildi.
Belediye, 2024 eylül ayından bu yana emekliye ayrılan 300'e yakın işçisine kıdem tazminatını ödemiyor. Kimileri 6 aydır, kimileri ise 9 aydır tazminatını almayı bekliyor.
Mağdurların CİMER'e suç duyusunda bulunduğu öğrenildi.
BİR SENEDE BELEDİYEYİ BATIRDILAR
Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi daha önce de maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirmişti.