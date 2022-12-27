İşgalden kurtarılan bölgeye Türk imzası! 1100 ton çelik kullanıldı

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan ve 10 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın işgali altına giren Musul, 10 Temmuz 2017'de Irak ordusu tarafından kurtarıldı.

DEAŞ işgali altında büyük bir yıkıma uğrayan kentin yeniden imarında ise Türk firmalarının büyük katkıları bulunuyor.



Musul'da uzun yıllardır çalışmalar yürüten Türk firmaları, köprü inşaatları, altyapı sistemleri, kanalizasyon, hastane ve okul inşaatlarının yanı sıra havalimanı projeleri de yürütüyor.



- İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGEYE TÜRK İMZASI! 1100 TON ÇELİK KULLANILDI

2008'den bu yana Irak'ta faaliyet gösteren bir Türk firmasında yönetici olarak çalışan Kadir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 4 senedir Musul'da çalışmalar yürüttüklerini anlattı.



Grup olarak Irak'ta 2 bin küsur çalışana sahip olduklarını ve ülkenin gelişimine katkı yaptıklarını kaydeden Çetin, Musul'un Türk firmaları için ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirdi.



Çetin, "Son 2 senede gördüğünüz bu çelik köprü 1100 ton çelik kullanılarak yapıldı. Musul'u birbirine bağlayan bir işe imza attık." diye konuştu.



- "HEDEFİMİZ TÜRK FİRMALARININ BÜYÜK PROJELERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK"

İlk defa bir Türk şirketinin kentteki Dicle Nehri üzerinde sıfırdan bir köprü yaptığını vurgulayan Çetin, 300 metre uzunluğundaki köprünün trafik noktasında önemli bir çözüm olduğunu ve trafiği rahatlattığını ifade etti.



Çetin, kentteki faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim hedeflerimiz Musul'un gelişmesine katkı sağlamak için ihalelerde bulunmak, Türk firmalarının da gelip burada büyük projelerinin önünü açmak. Aslında biz öncü olarak geldik, devamında da inşallah daha çok Türk firmaları gelecektir."



- YAĞMUR SUYU ALTYAPISI PROJESİNİN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Bir diğer Türk firmasında koordinatör olarak çalışan Mehmet Bilgiç, yaklaşık 4 yıldır Musul'un yeniden imarıyla ilgili ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

Musul'da kimi zaman ölümlere de neden olan sel baskınları yaşandığını hatırlatan Bilgiç, "Şehirde komple olarak yağmur sularının toplanıp deşarj edilerek Dicle Nehri'ne gönderilmesini esas alan bir projenin gerçekleşmesini sağlıyoruz." dedi.

Bilgiç, yağmur suyu altyapısı projesinin yüzde 80'ine yakınını tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Projeyi hem Türkiye'den getirdiğimiz borularla hem de yerinde imal ettiğimiz ama kalıplarını Türkiye'den getirdiğimiz özel çelik kalıplarla gerçekleştiriyoruz. 20-22 kilometre civarında bir hattı tamamlamış durumdayız. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin ton civarında inşaat demiri ve 100 bin metreküpün üzerinde beton kullandık."

- "MUSUL'UN TEKNİK ALTYAPISININ YAPILMASINDA TÜRKLERİN ÖNEMLİ BİR FONKSİYONU OLDUĞU ARTIK ORTADA"

Bilgiç, projede 40'ın üzerinde iş makinası, yüzlerce kamyon ve bir o kadar da işçi çalıştırdıklarını ifade ederek, çalışanlarının nitelikli olanlarını Türkiye'den getirdiklerini ve Iraklı çalışanlarına da bu teknolojinin nasıl uygulandığını öğretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Türk firmalarının kentteki faaliyetlerine ilişkin ise Bilgiç, "Musul'un teknik altyapısının yapılmasında Türklerin önemli bir fonksiyonu olduğu artık ortada. Yağmur suyu altyapısını biz yapıyoruz. Kanalizasyon altyapısını yine bir Türk firması yapıyor. Burada bulunan Türk firmalarından bazıları hastaneler, okullar yapmaya devam ediyorlar. Havaalanı inşaatı yine bir Türk firması tarafından başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Musul ve Irak'ın çeşitli yerlerinde iş yaptıklarına işaret ederek, Türklerin buralarda başarılı olduklarını görmenin kendilerini gururlandırdığını ve Türkiye'den daha çok insanın buraya gelerek daha başarılı işler yapmasını beklediklerini dile getirdi.