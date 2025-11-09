İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık etti
Ekonomi

İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

AA9 Kasım 2025 Pazar 10:54 - Güncelleme:
İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık etti
ABONE OL

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR ile iş gücü piyasasının nabzını tuttuklarını, iş arayan vatandaşların ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirlediklerini belirtti.

İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu amaçla ocak-ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu süreçte toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.