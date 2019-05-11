İş arayan vatandaşlar, ‘İŞKUR 2019 32 şehre memur personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 İŞKUR memur personel alımı başvuru şartları neler?’ sorularına yanıt arıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sağlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resim internet sayfasında iş arayan vatandaşları heyecanlandıran yeni ilanlar yayımladı. İŞKUR kur yeni iş ilanları yayınlayarak vatandaşlara yeni iş alanları yaratmaya devam ediyor. Yayımlanan ilanlarda işbaşı ve mesleki eğitim kursları kapsamında personel alımı yapılacağı ve farklı şehirlere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu pozisyonlar için adayların, en az İlkokul mezunu, 18 yaşını tamamlamış olması, alım yapılacak pozisyona göre ilgili belgeye sahip olması gerekiyor. Peki, İŞKUR’a kimler başvurabilir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu haberimizde…

İŞKUR MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR ÜZERİNDE YAYIMLANAN İLANLAR:

İŞKUR Belediyelerin talepleri doğrultusunda belediyelerin personel ihtiyacına göre yeni ilanlar yayımladı. Söz konusu ilanlar İŞKUR açık pozisyonlar kısmında iş ilanı olarak ve Kurum Dışı Kamu Personeli Alım sekmesinde yayımlanarak adaylara sunuldu. Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizler için yayımlanan ilanları bu haberimizde derledik ve sizlere sunuyoruz. İŞKUR iki farklı sistem üzerinde belediye personel alımları ilanlarını yayımlıyor ve belediyelerin işçi alımları ve personel alımları eksikliğini karşılamasına yardımcı oluyor. Bu yönde farklı belediyeler farklı pozisyonlarda alım yapıyor.

İŞKUR Kamu Grubu Belediye İşçi Personel ve Memur Alım İlanları:

Türkiye İş Kurumu üzerinde yeni belediye personel alım ilanları yayımlanarak Kamu Grubu sistemi üzerinde farklı belediyeler için ilanlar yayımlandı. İşte alım yapacak belediyeler ve pozisyonları şöyledir.

GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 4 Beden İşçisi (Temizlik)

BALVEREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 Kepçe Operatörü

ŞENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) ve 1 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi

İŞKUR Kurum Dışı İşçi Alım İlanları:

İŞKUR üzerinde 18 farklı belediye Kurum Dışı işçi alımı yapacağını belirterek ilanlar yayımlandı.İşte alım yapacak belediyeler ve pozisyonları.

Ezine Belediyesi: 10 Kat Hizmetleri Görevlisi

Muğla Köyceğiz Belediyesi: 20 Beden İşçisi ve 10 Servis Elemanı Garson alacak.

Erzurum Horasan Belediyesi: 1 makine Bakım Ustası

Muğla Büyükşehir Belediyesi: 2 İşçi

Muğla Datça Belediyesi: 7 Daimi İşçi, 3 Şoför, 3 Bahçe Bakım Elemanı, 2 Taş ustası, 1 Döşem ustası, 1 Ziraat teknikeri olmak üzere toplamda 17 Personel alınacak.

Kırıkkale Delice Belediyesi: 3 Temizlik İşçisi

Çanakkale Bayramiş Belediyesi: 1 Büro İşçisi ve 1 Şoför,

Aydın Koçarlı Belediyesi: 1 Şirket Müdürü

Nevşehir Göreme Belediyesi: 3 Büro Çalışanı, 1 Servis ve Aşçılık Hizmetleri, 1 Makam Şoförü, 10 Genel Beden İşçisi,

Burdur Ağlasun Belediyesi 4 Eski Hükümlü İşçi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 1 Genel Müdür Yardımcısı

Balıkesir Sındırgı Belediyesi 1 Genel Beden İşçisi

Çorum Osmancık Belediyesi: 1 İtfaiye İşçisi, 5 Temizlik İşçisi, 1 Bekçi, 1 Teknik Personel, 2 Büro Elemanı, 2 Şoför olmak üzere toplamda 12 Personel alınacak.

Diyarbakır Eğil Belediyesi: 2 Şoför

Kırıkkale Belediyesi: 1 Büro İşçisi alımı yapılacak.

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR üzerinde alımı yapılacak belediye ilanlarına başvuru yapacak adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, En az İlkokul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Alım yapılacak pozisyona göre ilgili belgeye sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacaktır.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Aşağıda İŞKUR'un il il filtreleyebileceğiniz A-Z sıralamasına göre sektör iş ilanlarına ait link verilmiştir. Aşağıda belirtilen linki kopyalayarak aratınız ve çıkan sayfadan bulunduğunuz ili işaretleyerek ara bütonuna basınız. Açılan sayfada alfabetik sıraya göre sıralanmış iş ilanları gelecektir. Buradan istenilen iş ilanına tıklayarak genel başvuru şartlarını öğrenebilir ve e-devlet şifresini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

ALIM YAPILAN YERLER, KADROLAR VE SON BAŞVURU TARİHİ

İŞKUR 'da yayımlanan İşbaşı eğitim kursları ilanları şu şekilde;