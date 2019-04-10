İŞKUR 2019 büro memuru alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memurluğuna nasıl başvurulur?

İŞKUR büro memuru alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR 2019 büro memurluğuna nasıl başvurulur sorularına binlerce aday tarafından yanıt aranıyor. İş arayan binlerce insana iş imkanı sağlayan İŞKUR yayınladığı ilanla yine kamu ve özel sektöre büro memuru alımı yapacak. İŞKUR’un Büro Memuru alımı haberi iş arayan binlerce vatandaşa umut oldu. Büro Memuru olmak isteyen adaylar için İŞKUR’un belirlediği başvuru şartları merak ediliyor. Daha önce 60 binden fazla personel alımı yapacağını duyuran İŞKUR’da büro memuru alım ilanı da dikkat çeken istihdam hacimlerinden biri oldu. Tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle…

SINAVSIZ, KPSS ŞARTSIZ BÜRO MEMURU ALIMI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 60 binden fazla personel alımı yapıyor. Bu alımların içerisinde kamu ve özel sektör bünyesine binlerce büro memuru alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylardan aranan bazı şartlar yer almaktadır. Bu şartlar arasında en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartları yer almaktadır. KPSS şartı ise aranmıyor.

BÜRO MEMURLUĞU BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- Sağlık probleminin olmaması,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer

almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

İŞKUR BÜRO MEMURLUĞUNA NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru iş ilanlarına başvuru yapmak İŞKUR’un üye profiline online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Sonrasında başvuru yapmak için yukarıdaki linki tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.