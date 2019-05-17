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'İŞKUR 388 bin engelli vatandaşı işe yerleştirdi'

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR vasıtasıyla 2002 yılından bugüne kadar 387 bin 915 engelli vatandaşın işe yerleştirildiğini söyledi. Selçuk “2002 yılında kamuda 5 bin 777 memur bulunurken, bugün 56 bini geçti” dedi. 

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Geçen yıl 1 milyon 247 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, engelli bireylerin istihdamın konusunda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR vasıtasıyla 2002’den 2019 Nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirterek, “Geçen yıl 14 bin 930, 2019 Nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi” dedi. Engellilere yönelik istihdam teşviklerinin başarıyla uygulandığını dile getiren Selçuk, bu kapsamda İş Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre, özel sektör işverenlerince kota kapsamında ya da dışında çalıştırılan bütün engelliler için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının karşılandığını söyledi.    

HİBELER DEVAM EDİYOR 

‘İstihdam Seferberliği’ kapsamında 2018’de hayata geçirilen ve 2020 sonuna kadar devam edecek İlave İstihdam Teşviki ile de kadınlara, gençlere ve engellilere özel düzenleme yapıldığını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda ilave istihdam için sağlanılan desteğin süresinin 12 ay, işe alınan kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda teşvik süresinin ise 18 ay olduğunu kaydetti. Selçuk, 2012’de istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarının, 580 bin engelliyle 1 milyon 266 bin bireysel görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Engellilere yönelik hibe destekleri bulunduğunu anlatan Selçuk, bu hizmetten 2014’ten bugüne kadar bin 550 kişinin faydalandığını, destek tutarının da 50 bin lira olduğunu söyledi.

ÖNCELİK TANINIYOR

Toplum yararına programlarda engellilere öncelik sağlandığını belirten Selçuk, pilot olarak yürütülen ‘İş Kulüpleri’ ile kadın, genç, engelli, eski hükümlü, uzun süreli işsizler, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektirenlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulduğunu ifade etti. 

‘Bu Kulüpte Engel Yok İş Var’ projesi 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası süresince 34 ilde 40 iş kulübünde ‘Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var’ mottosundan hareketle sadece engellilerden oluşan gruplara hizmet verildiğini vurgulayan Selçuk, “Bu çerçevede iş kulüplerini 2020’ye kadar tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi ile engellilerin istihdamını artırmak amacıyla ‘Engelli İş Koçluğu’ sistemine geçiyoruz. Modelin altyapısı için 2018’de 8 pilot ilde çalışmalar başlattık. 2020 sonu itibarıyla 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürüterek, engelli vatandaşlarımızın sürdürülebilir istihdamlarına katkı sunacağız.”  

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

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