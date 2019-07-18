‘İŞKUR 47 bin personel alımı için başvuru şartları nelerdir? İŞKUR iş ilanlarına kimler başvurabilir? İŞKUR’a nasıl başvurulur?’ sorularına on binlerce vatandaş arama motorlarında yanıt arıyor. İŞKUR’un kamu ve özel sektördeki personel açığını kapatmak için iş ilanları aracılığıyla yapacağı 47 bin personel alımı adayları heyecanlandırdı. TÜVASAŞ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu devlet kurumları ile pek çok özel sektörden kuruluş, İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl içerisinde personel alımı yapacak. Adaylardan başvuru şartı olarak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az ilköğretim mezunu olmak veya okur yazar olmak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranmaktadır.

İŞKUR ÜZERİNDEN 47 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabileceklerdir. Adaylar internet şubesini kullanarak yayımlanan söz konusu ilanlara kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Adaylar çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler. Bunun yanı sıra adaylar çeştili kriterleri girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanlar kapsamında toplam 47 bin personel alımı yapılıyor. İ arayan vatandaşlar ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvuru yapabiliyorlar. İş arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresinde özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

İŞKUR'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KADROLAR

Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

Yukarıda sizlerle paylaştığımız belediyeler farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Bu yönde alım yapılacak bazı kadrolar ise, idari işler şefi, beden işçisi, şoför, oto motor tamircisi, harita mühendisi, Bahçıvan, Bakım onarım ustası, çöp toplama personeli, idari personel, kasiyer, saha görevlisi, Su kanal ustası, Çocuk gelişimi meslek elemanı, temizlik işçisi, çeşitli alanlarda operatör, Garson, katı atık personeli, özel güvenlik görevlisi, Vasıfsız işçis, Tır çekici şoförü, Büro personeli, çaycı, Engelli olarak Büro yönetimi ve Sekreterlik gibi pozisyonlarda işçi ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Ancak tabikide her belediye için alım yapılacak kadro farklıdır. Bu sebeple belediye ilanlarını incelemenizde fayda vardır.

İŞKUR AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-21 yaş aralığında olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

En az ilköğretim mezuniyet belgesi sahibi olmak.

Temel seviyede, bilgisayar programlarını kullanabilmek. Kamera sistemlerine hâkim olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Esnek çalışma saatlerine uyabilmek.

Vardiyalı çalışabilmek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak

İletişim becerilerine sahip olmak olarak belirlenmiş.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sicil kaydı bulunmamak.

Sürücü belgesi bulunmak

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.